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萬年清推動循環經濟 看好生質能源商機

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

萬年清（6624）表示，公司積極開發廢水厭氧高效率處理技術應用及其最終產物-沼氣純化相關設備的整合，已獲得重大進展。與全球生物厭氧技術先驅的歐洲大廠合作，於北部造紙大廠建造以高效率內循環厭氧反應器處理造紙廢水，將製程排水的有機物轉換成沼氣 ，並進一步規劃沼氣純化系統。

萬年清表示，近年來台灣生質能源應用的市場蓬勃發展，生質能源為利用生物產生的有機物質，經過轉換所獲得的可用能源。沼氣的主要成分為甲烷，甲烷是溫室氣體，同時也是重要的燃料，可經由燃氣進行發電，產生的綠電不僅可供工廠使用，更可販售增加收入，為循環經濟的最佳應用。

隨著政府大力推動綠色能源及循環經濟政策，萬年清表示，公司擁有的厭氧處理技術及沼氣純化設備將可應用在許多工業廢水的處理，在綠能市場可望藉由廢水處理和沼氣應用的新產品及新技術服務等提供，創造公司新的業務來源及營收。

萬年清過去主要隨集團客戶拓展海外市場，包括進入越南、印尼、泰國、尼加拉瓜、賴索托、柬埔寨、墨西哥及大陸等市場，近三年聚焦的市場除台灣外，還包括大陸、越南及印度等。

此外，該公司近年來積極布局電廠排煙脫硫廢水除硼處理工程，廢水處理系統處理效率可以符合硼濃度小於5mg/l之環保要求，隨著政府環保稽核力道增強，將可應用在許多燃煤電廠、汽電共生廠廢水的處理，且目前已有相關實績。

環保 越南 電廠

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