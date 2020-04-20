營業額衰退50%以上企業才能紓困？沈榮津：可專案認定

針對「營業額衰退50%以上艱困企業的資格認定」，經濟部長沈榮津今（20）日表示，關於「工具機」產業的補助，可望下修其營業額衰退幅度採取「專案認定」基準，或許30%就可以，並朝簡政、便民的方式處理，讓企業看得到、吃得到、用得到。

綠委蘇震清進一步提出「太陽能面板」業者，也有這樣的需求，沈榮津表示，會邀集相關產業工會進行協商。

沈榮津今日赴立法院經濟委員會進行「營業額衰退50%以上艱困企業的資格認定」進行專案報告時指出，工具機產業代表日前已向經濟部反映，去年因為美中貿易戰日子已經很難過，因此經濟部也正在研擬工具機產業的營業額衰退幅度比較，可以跟前年比，或以產業特性進行專案認定。

沈榮津表示，目前經濟部協助營業額衰退50%以上艱困企業的資格認定，規劃提供員工薪資補貼、營運資金補貼，以及水電費減免、天然氣及桶裝瓦斯降價等措施，再加上原先已推行的舊有貸款展延、營運資金貸款、振興資金貸款等融資協助措施，期待透過「補貼」、「貸款」、「減免」三大紓困方式，協助企業在艱困時期取得足夠資金，繼續營運，同時也能避免員工失業，維持員工薪資所得。

沈榮津強調，目前還是以紓困為重，紓困階段的現金「已經在發放」，重點在讓企業撐過這一段時間。

沈榮津也說，這不是產業出問題，是疫情突然使大家不敢出來消費所造成問題，如果政府減輕薪資、營運費用等資金負擔，幫產業熬過這一段期間，疫情結束後企業馬上恢復正常。

但，對於企業紓困的認定及核發補助流程，沈榮津也強調「要快」，上周末經濟部就已經把申請細則及表格定案，並請企業試填確定簡政便民，本周立即進行預審作業，程序完備後，補助現金就可立刻入帳。

沈榮津強調，目前主力是企業紓困現金的發放，等疫情緩和後再談刺激消費的酷碰券和振興抵用券的發放。