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今年經濟「保一」？ 主計長：沒有問題
立法委員曾銘宗今（20）日上午在立法院財委會質詢行政院主計長朱澤民問，今年經濟成長率是否確定可以「保一」，朱澤民表示，「就目前資料來看應該沒有問題 」 。
由於國際貨幣基金（IMF）上周下修我國經濟成長率至-4%，多位立委關切今年經濟會不會衰退；朱澤民表示，主計總處原先預側全年2.72%，假設疫情效應持續九個月，在沒有採取任何措施情況下，將使經濟成長率減少1.8至2.3個百分點，成為0.4%至0.9%；但政府推出一系列紓困和貸款措施，可增加0.9個百分點，所以今年經濟成長率預期可達1.3%至1.8%。
曾銘宗問「你確定今年可以保一」？朱澤民說，「就目前資料來看應該沒有問題 」。
主計總處4月30日將發布第一季經濟成長率概估統計，至於第一季是否會出現衰退的負數，朱澤民在財委會中場休息受訪時表示，第一季經濟成長率不會是「 負 」的，因為第一季出口、投資和政府支出都有成長，只有消費比較不好，看起來第二季最不好；至於第二季經濟成長率會不會是「負」的，朱澤民說「努力嘛」！「我從來沒有說過哪一季會是負數」。
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