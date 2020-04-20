和泰汽車集團總裁蘇燕輝逝世 享耆壽93歲

和泰汽車集團總裁 蘇燕輝先生於4月19日晚間安詳辭世，享耆壽93歲，蘇燕輝在和泰服務超過60年，見證了整個台灣汽車產業的發展歷史，堪稱台灣汽車產業的重要推動者，2010年退休後，擔任集團總裁，順利交棒予黃南光董事長，決定在和泰總公司四樓設立致意會場，開放給大眾悼念。

蘇燕輝1927年出生於彰化鹿港，1944年彰化工科校畢業後進入台灣總督府鐵道部服務，1951年任職於金山行，1959年進入和泰汽車任職，服務超過60年，任職期間經歷日本車管制進口、籌備大汽車廠、領導和泰汽車轉型等艱辛挑戰，同時也見證台灣汽車工業發展軌跡，蘇燕輝先生一生與汽車為伍，是台灣汽車產業發展的重要推手，為台灣經濟發展做出偉大的貢獻。

1969年行政院開放，由中信局執行代理進口小汽車，和泰申報代理豐田的CORONA、MARKⅡ、CROWN三車款，由蘇燕輝先生帶頭研擬販賣策略，在行政院核准公告30日內，已擁有進口總數2567輛中的803輛，市占率31%，遠超過其他代理公司。

早於1960年代，蘇燕輝先生為和泰汽車打造強健的經營制度，並關心員工生計，待人和氣，深獲集團員工愛戴。

1977年政府宣布限制日本車進口，以販賣進口車為主的和泰汽車，銷售受政府政策影響，讓蘇燕輝更加堅定要將豐田汽車引進台灣，在地生產國產化車輛的想法，唯有如此，才能穩定提供台灣市場需求，和泰汽車也能穩定推動汽車銷售，讓公司長期穩定的成長，是蘇燕輝最大的心願。

1984年和泰汽車與日野汽車合資買下通用汽車在台成立的華同汽車，並改組為國瑞汽車。蘇燕輝擔任國瑞汽車董事長期間，歷經不斷的和政府交涉，1988年豐田汽車入股國瑞汽車並簽訂技術合作契約，同年6月導入生產商用車ZACE，次年導入乘用車CORONA，蘇燕輝自1959年進入和泰服務開始，28年努力不懈的奮鬥，終於引進豐田車及日野大型車來台生產及銷售。

1984年日野與和泰共同成立國瑞汽車，在台灣製造HINO重型車輛，與國瑞總經理 菊田 將合影5年構造改革 奠定18年台灣汽車市場銷售冠軍。

1997年和泰欣逢和泰50周年慶時，蘇燕輝先生居安思危推動為期5年的構造改革，包含引進符合台灣之車種、內部組織重整、周邊事業發展方向、經銷商資本結構強化等專案，奠定和泰汽車於台灣汽車市場領先地位，自2002年開始以連續蟬聯18年台灣汽車市場銷售冠軍，導入多款暢銷車種，屢創銷售佳績。

2003年和泰汽車獲得行政院頒發國家品質獎，為最高經營品質的榮耀；同年度和泰汽車稅前淨利達25億元，相較構改前成長超過2倍，構造改革所帶來的效益逐漸顯現，2010年和泰稅前淨利突破55億元，約42%淨利來自價值鏈投資事業，茁壯成長的和泰汽車集團在汽車事業鏈的營運上已奠下穩固基石。

2014年國瑞汽車成為單一車廠年產量達20萬台，外銷突破10萬輛的汽車製造廠，經濟部部長頒發一等經濟專業獎章予時任國瑞董事長蘇燕輝先生及日本豐田汽車公司社長豐田章男，肯定30年來對台灣汽車產業的貢獻。

2003和泰汽車獲得行政院頒發國家品質獎，為最高經營品質的榮耀公司經營理念，蘇燕輝先生在公司治理的哲學上，秉持學習陶朱公的儒商商魂與經商致富哲學，一直以陶朱公理財十二則戒為座右銘勉勵自己，更督促全體員工於最好的時候做最壞的打算與最好的準備，蘇燕輝先生憑藉著無比的毅力以及過人的能力，帶領和泰度過禁止進口與金融危機的難關，是台灣汽車產業歷史上非常難得的活字典。

蘇燕輝總裁辦公室常掛其座右銘<陶朱公理財十二則戒>