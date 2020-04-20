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疫情延燒後 央行：經濟可能U型復甦

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
嚴宗大表示，根據國內外主要預測機構對台灣經濟成長率預測，最高為1.8%，最低為-4%，中位數約為0.5%。 記者杜建重／攝影
嚴宗大表示，根據國內外主要預測機構對台灣經濟成長率預測，最高為1.8%，最低為-4%，中位數約為0.5%。 記者杜建重／攝影

全球新冠肺炎疫情持續嚴峻，國際機構紛紛下修經濟成長率預測值，對於未來疫情穩下來之後，經濟復甦狀況，中央銀行副總裁嚴宗大表示，目前看到的情況，由於疫情仍存在高度不確定性，未來經濟將呈現U型反彈。

立委賴士葆今（20）日上午在立法院財委會質詢時表示，新冠肺炎疫情爆發之後，新的保護主義出現，未來新保護主義會造成台灣外銷越來越少，因為各國提高保護，提高關稅，美國、歐元區和中國大陸自己市場夠大，可以關起門來自給自足，但台灣GDP占全球0.8%，外銷賣不出去，光靠內銷，整個就凍結了，如果反全球化持續下去，對未來幾季經濟將呈現V型U型還是L型復甦？

嚴宗大表示，根據國內外主要預測機構對台灣經濟成長率預測，最高為1.8%，最低為-4%，中位數約為0.5%，如果未來反全球化是建立在對疫情高度不確定性，因為存在很多不確性，在這樣情況下，經濟情勢會呈現U型復甦。

賴士葆問，如果疫情嚴峻，央行可以召開臨時理監事會議，再度降息，最近是否有召開臨時理監事會議計劃？嚴宗大表示，目前沒有訊息，下次理監事會議按計畫是6月18日。

賴士葆追問，6月之前會再開一次理監事會議嗎？嚴宗大表示，央行會密切注意國內外疫情變化，如果真的有很巨大變化會，央行會召開臨時理監事會議。

疫情 賴士葆 央行

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