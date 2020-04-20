敦睦艦隊染疫 酷碰券發放遙遙無期？沈榮津這麼說…

經濟部原已規劃4月底先推出「折扣優惠（酷碰券）」，但由於海軍敦睦艦隊24人確診新冠肺炎，又讓疫情再度蔓延，恐影響原訂「折扣優惠（酷碰券）」的發放時間。對此，沈榮津今（20）日表示，現階段以「現金紓困企業」為主。

新冠肺炎疫情延燒全球，許多國家陸續都以直接發放現金方式給民眾，希望可以引導民眾增加消費，減少疫情對經濟的衝擊，而國內發放現金的聲浪也愈來愈大，但經濟部長沈榮津今（20）日赴立法院經濟委員會報告時表示，發現金雖可立即達到刺激消費的目的，但同時也增加疫情控制的風險與難度，恐將再拉長疫情影響經濟的時間，且國人有儲蓄習慣，若直接發現金可能有部分現金存入銀行，這些因素將導致政府所發放的現金，將無法全數投入消費行為。

沈榮津進一步指出，根據2008年發放消費券經驗，實際上無法誘發更多消費，若是現金更因無使用期限，因此無法確保可在短時間內振興內需經濟。

沈榮津表示，關於刺激消費措施，經濟部將推動「折扣優惠（酷碰券）」和「振興抵用券」二項方案。

其中，「折扣優惠（酷碰券）」預計在疫情和緩後實施，但仍須避免大型群聚活動，原則上不限使用地區、不限適用範圍，只要消費就可以得到25%的折扣優惠。

至於「振興抵用券」，沈榮津表示，預計在疫情結束後實施，且需結合國人旅遊住宿發放，規劃民眾旅宿每房可領取800元額度振興抵用券，不限使用地區，但限制適用範圍於商圈、餐飲業、列管夜市、傳統市場、觀光工廠及藝文產業。

沈榮津表示，「折扣優惠（酷碰券）」和「振興抵用券」二項方案，經濟部目前已分別編列111億元和23億元的特別預算，預期可誘發民眾至少564億元以上的消費效益。

沈榮津強調，「折扣優惠（酷碰券）」和「振興抵用券」，與發放現金相比，皆可產生較大的乘數效果，且因有使用期限的限制，故可有效在短期內振興內需經濟。