IMF預估台灣今年GDP僅-4% 央行搖頭：太悲觀

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，IMF（國際貨幣基金組織）4月14日發布報告，對台灣今年實質GDP成長率預測大幅下修至-4%，中央銀行予以駁斥，強調IMF對台灣經濟預測未設有負責單位，難以掌握台灣受疫情影響及政府紓困振興方案的真實情況，且過度強調全球經濟衰退及貿易量萎縮對台灣經濟造成的負面衝擊，也未掌握民間及政府投資狀況，致其對台灣經濟成長率預測「過於悲觀」。

央行強調，將持續與IMF溝通，希望有助於協助該機構對台灣經濟預測的準確性。

中央銀行副總裁嚴宗大今（20）日赴立法院財政委員會進行「新冠肺炎疫情後，對我國國際經貿環境的影響與展望」專題報告列席並備質詢，對於IMF大幅下修台灣今年經濟成長至-4%，央行特地在報告中詳細說明。

央行指出，IMF經濟預測，是採由下而上的經濟預測方法，但未設置專職的台灣經濟預測單位，且台灣經濟預測數據引用外部報告。

央行經研處曾於2018年以電子郵件詢問IMF研究部門關於台灣經濟預測的方法，IMF回函表示，台灣的經濟成長率預測數據是引用Consensus Economics機構所做的Consensus Forecast。

央行表示，本次IMF預測另參酌肺炎疫情的情境假設進行調整，假設今年全球經濟大幅衰退，台灣屬小型開放經濟體，IMF預期台灣受衝擊程度較大。

全球經濟成長與貿易量成長大幅趨緩。國外需求驟降將不利台灣輸出成長表現，是IMF對台灣經濟成長較為悲觀的主要原因之一。

央行指出，IMF對於台灣未設置專職單位，較難即時掌握台灣經濟情勢與展望，使其對台灣的預測有低估傾向。

2016年後IMF對台灣經濟成長率之預測值普遍偏低，以2016年為例，IMF於該年10月預設台灣經濟成長率為1%，較該年實際值2.17%，低估1.17 個百分點。央行於2018年致函IMF，表達其預測有偏低現象，IMF於該年10月將其預測值修正為2.7%，較為接近該年實際值2.75%。

央行認為，由於IMF對於台灣未設有專責預測單位，未能掌握台灣受疫情影響的真實程度及公共與民間投資情形，且可能亦未考慮政府紓困振興方案的正面效應，致其對台灣經濟成長率預測過於悲觀。