聽新聞
test
0:00 / 0:00
誰要振興抵用券？國泰調查逾半民眾不會使用
為刺激國內觀光消費以緩和疫情衝擊，行政院推出規模23億元的振興抵用券，規畫將綁訂國內住宿，每房發放新台幣800元抵用券，但是更多的聲音呼籲政府應該發現金，才能刺激經濟，因為振興抵用券根本救不了低迷不振的消費，國泰金控調查也發現，近六成的民眾不會為了800元抵用券去住宿。
國泰金控今（20）日發布4月國民經濟信心調查，針對時事題「民眾對於振興抵用券的看法」，本次調查結果顯示，58%的民眾傾向不會為了使用800元的振興抵用券而住宿，其中15%的民眾一定不會，29.6%的民眾則應該會，僅4.6%的民眾一定會為了使用抵用券而住宿。
振興抵用券可在四類範圍使用，每類額度200元，第一類為夜市、市場、觀光工廠等，另外三類為商圈、餐廳、藝文活動，不分區域可全國通用。本次調查結果顯示，31.3%的民眾認為餐廳類的抵用券最有吸引力，其次為24.4%的民眾會想使用夜市等類別抵用券，22.2%的民眾則會被商圈類的抵用券吸引，僅3.9%的民眾認為藝文活動的抵用券具吸引力。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言