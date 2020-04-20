誰要振興抵用券？國泰調查逾半民眾不會使用

為刺激國內觀光消費以緩和疫情衝擊，行政院推出規模23億元的振興抵用券，規畫將綁訂國內住宿，每房發放新台幣800元抵用券，但是更多的聲音呼籲政府應該發現金，才能刺激經濟，因為振興抵用券根本救不了低迷不振的消費，國泰金控調查也發現，近六成的民眾不會為了800元抵用券去住宿。

國泰金控今（20）日發布4月國民經濟信心調查，針對時事題「民眾對於振興抵用券的看法」，本次調查結果顯示，58%的民眾傾向不會為了使用800元的振興抵用券而住宿，其中15%的民眾一定不會，29.6%的民眾則應該會，僅4.6%的民眾一定會為了使用抵用券而住宿。

振興抵用券可在四類範圍使用，每類額度200元，第一類為夜市、市場、觀光工廠等，另外三類為商圈、餐廳、藝文活動，不分區域可全國通用。本次調查結果顯示，31.3%的民眾認為餐廳類的抵用券最有吸引力，其次為24.4%的民眾會想使用夜市等類別抵用券，22.2%的民眾則會被商圈類的抵用券吸引，僅3.9%的民眾認為藝文活動的抵用券具吸引力。