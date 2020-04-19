立法院明協商紓困特別條例修正 酷碰券料將成攻防重點

行政院規劃以新台幣111億元實施「酷碰券」，料將成為朝野明（20）日協商攻防重點。新出爐的立法院法制局研究報告提出三點建議，包括酷碰券應搭配其他補助措施或提高補助比例、評估電子支付普及率及考慮放寬適用店家及產業限制。

立法院明日將針對紓困特別條例修正草案協商，若朝野因普遍發放現金一題繼續僵持，導致協商再度破局，立法院將在21日（周二）院會中展開表決大戰，若順利三讀通過，行政院最快擬在23日行政院會提出、通過追加特別預算案。

民進黨立法院黨團傾向行政院版方案，包括將特別預算用於薪資補貼、自營工作者、弱勢族群等補貼；國民黨團規劃排富後發放1,000億元現金，並調降受影響產業營業稅稅率；時代力量主張全面緩徵綜所稅、營所稅等，並提高免稅額、扣除額。

法制局報告建議，首先，措施應搭配其他補助措施或考慮提高補助比例，促進消費意願 ，消費者若連基本費用都難以支付，根本無意願再行額外消費，因此須適度搭配其他補助措施，或針對弱勢民眾提高補助比例。

其次，以電子支付方式消費，應考慮民眾消費習慣及便利性，建議在實施前，應先評估普及率， 包含民眾使用習慣、頻率、消費額度、商品或行業種類等，設計對消費者較友善、便利的使用方式。

最後，應考慮放寬適用店家及產業限制，若酷碰券目的在鼓勵消費、發揮加乘經濟效益，不應對適用店家、產業或使用方式加以限制，主管機關應思考是否適宜把振興電子支付產業，與酷碰券的政策目的「反客為主」。

為在振興階段刺激內需，經濟部官員說明，經濟部規劃在疫情「和緩」時，先推動「酷碰券」，以具實名認證的行動支付工具搭配敬老卡，給予使用者25%消費優惠，每種支付工具美個月上限1,000元，將試辦三個月。

官員說明，疫情「結束」後，將接續酷碰券推出搭配住宿的「振興抵用券」，透過每房住宿發放共800元抵用券，鼓勵民眾至夜市、商圈、餐飲與藝文四大類別產業消費。

官員說，疫情緩解、結束的時機與定義，統一由中央流行疫情指揮中心宣布。