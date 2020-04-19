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新冠疫情影響需求 汽油明起調降0.9元

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
中油加油站。圖／中油提供
中油加油站。圖／中油提供

受到新冠肺炎疫情蔓延，削弱全球需求，以及對國際油市的疑慮，國際原油價格下跌，中油自明（20）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調降0.9及1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升17元、95無鉛汽油每公升18.5元、98無鉛汽油每公升20.5元、超級柴油每公升14元。

中油表示，本週受新冠肺炎削弱全球燃料需求、市場擔心OPEC+減產對於平衡油市可能力有未逮等因素影響，導致油價下跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶20.38美元，較前週23.77美元下跌3.39美元，新臺幣兌美元匯率升值0.071元，國內油價依公式計算跌幅為11.57％。

中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕對沒有「漲多跌少」或「只漲不跌」。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此也呼籲消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油。

原油價格 中油 肺炎

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