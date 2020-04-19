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救經濟雙箭 台廠拚跨國布局、數位轉型

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北報導
疫情造成全球供應鏈轉變，台廠將加速跨國布局、數位化轉型。圖／聯合報系資料照片
疫情造成全球供應鏈轉變，台廠將加速跨國布局、數位化轉型。圖／聯合報系資料照片

疫情造成全球供應鏈轉變，台廠將落實分散生產風險的跨國布局，並加速數位轉型。央行建議，政府可強化引導台商回台投資高階智慧製造，同時加速協助企業至新南向國家布局。經濟部也表示，將協助廠商拓展歐美市場，成立台美商務交流中心，並加強與歐盟在資通訊、航太、智慧製造、智慧運輸等領域合作。

央行表示，IMF、世銀等國際組織皆呼籲，各國應確保公衛及健康照護體系具有足夠的資源來因應可能的醫療需求。政府除鼓勵疫苗研發外，應擴大對醫療體系的財政支出，以擴增採檢及醫院收治病患量能、購置相關醫療設備等。

央行指出，企業朝向多元生產布局、促進投資與創新，並積極推動產業升級及自動化生產，除可提振整體投資動能，也可降低人口老化對經濟衝擊，有助挹注我國中長期經濟成長動能。

國發會指出，疫情過後各國對防疫相關產品與設備需求勢必大幅度提升，並逐步加大力度強化公共衛生體系，我國數位科技應用在這次疫情中發揮重要功能，例如「口罩地圖」，台灣可充分運用自身醫療產業優勢，透過系統整合，將數位科技在防疫體系應用輸出海外。

經濟部也表示，我國已建構完整生醫產業供應鏈，可協助各國規畫、監測和評估醫療服務的國家健保資料庫等，再加上資通訊科技（ICT）產業的堅強基礎，更加提升我國生醫產業整體競爭力。

疫情將迫使業者加碼數位投資，財政部表示，疫情使5G通訊、高效能運算、人工智慧等新興科技持續推展，並增加遠距會議、教學等宅經濟商機加速崛起，我國廠商若能掌握契機，調升在台產能配置，從而刺激相關產業升級與轉型，未來將有利我國經貿發展。

疫情 央行 經濟部 國發會 世銀

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