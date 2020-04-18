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IMF看衰今年台灣經濟 央行酸「不準很久了」

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
央行總裁楊金龍。 聯合報系資料照片
央行總裁楊金龍。 聯合報系資料照片

國際貨幣基金（IMF）4月14日發布最新報告，將台灣今年經濟成長率下修到-4%。央行在今天送交立法院財委會的報告中指出，IMF未設有負責單位預測台灣經濟，難以掌握台灣受疫情影響及政府紓困振興方案的真實情況，且從2016年起對台灣經濟成長預估值就偏低，「對台灣經濟成長率預測過於悲觀。」

立法院財委會周一將請央行、國發會、經濟部、財政部、主計處針對「新冠肺炎疫情後，對我國國際經貿環境的影響與展望」進行專題報告。央行在送交立法院的報告中，特別針對IMF下修台灣經濟成長率到-4%進行說明與反駁。

央行在報告中表示，IMF未設置研究台灣的專職單位，較難即時掌握台灣經濟情勢與展望，致其對台灣的預測有低估傾向。央行經研處2018年曾以電子郵件詢問IMF研究部門關於台灣經濟預測方法，IMF回函表示，台灣的經濟成長率預測數據是引用Consensus Economics機構所做的Consensus Forecast，是引用外部報告。

央行也指出，2016年後IMF對台灣經濟成長率預測值普遍偏低，以2016年為例，IMF當年10月預設台灣經濟成長率為1.0%，較2016年實際值2.17%，低估1.17個百分點。央行在2018年致函IMF表達其預測有偏低現象，IMF在2018年10月將其預測值修正為2.70%，才較為接近2018年實際值2.75%。

央行表示，IMF未設置研究台灣的專職單位，難以掌握台灣受疫情影響及政府紓困振興方案的真實情況，且過度強調全球經濟衰退及貿易量萎縮對台灣經濟造成的負面衝擊，也未掌握本年民間及政府投資的狀況，對台灣經濟成長率預測過於悲觀。將持續與IMF溝通，希望有助於協助該機構對台灣經濟預測的準確性。

IMF 央行 經濟成長率

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