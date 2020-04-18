快訊

憂我軍艦群聚成軍事版「鑽石公主號」 700人集中檢疫

東南亞比照歐美入境得先通報 特定對象需住防疫旅館

聽新聞
test
0:00 / 0:00

發現金了！百萬勞工每人發3萬元紓困金 20日起受理申請

經濟日報 / 記者陳素玲／即時報導
新竹市政府因應疫情成立聯合紓困服務中心，連日來不少勞工及中小企業洽詢，尤其勞工關心的紓困措施。記者黃瑞典／攝影
新竹市政府因應疫情成立聯合紓困服務中心，連日來不少勞工及中小企業洽詢，尤其勞工關心的紓困措施。記者黃瑞典／攝影

勞動部將發給符合特定條件的自營作業者及無一定僱主勞工3萬元現金，雖然立院尚未審查通過預算300億元，但勞動部表示，為能協助弱勢勞工渡過疫情，該部已擬定「勞動部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困辦法」草案報奉行政院審查通過，預定於下周完成法制程序，今（18）日起就可到勞動部網站防疫專區中查閱與下載相關文件，後天（20日）開始向投保的職業工會提出申請。

勞動部表示，在職業工會投保的自營作業者及無一定僱主，只要符合3月31日前有在職業工會投保勞保，且目前仍在保者，投保薪資2萬4,000元以下、前年所得未達課稅標準40萬8,000元，就可申請補助，每人每月1萬元，最多三個月，但一次就直接核發3萬元。

勞動部表示，現金補助預計後天起開放申請，符合資格的勞工朋友今日起就可先行備妥相關資料，並與所屬職業工會聯繫，以縮短申請時間，及早領取生活補貼。符合資格的勞工審核通過後，7到14天內就會匯入個人帳戶。

勞動部表示，該部已請勞保局輔導各職業工會，先行協助會員備妥資料，如有任何問題，下周一起可於上班時間電洽勞動部勞工保險局（02）23961266分機5555，及各地勞工保險局辦事處。

勞動部 勞保

延伸閱讀

國公營事業減職災作表率 目標年減30%死亡數

勞動部中彰投分署 開辦16場銀髮族就業促進課程

不簽無薪假就離職 勞動部：雇主仍要付資遣費

勞動部安心上工資格限制多 新北市推好來上工計畫補救

相關新聞

不簽無薪假就離職 勞動部：雇主仍要付資遣費

受新冠肺炎疫情影響，近萬名勞工休無薪假，但傳出不少企業強制要求勞工簽署無薪假協議，如果不簽，勞工就得自行離職，如果不接受...

發現金了！百萬勞工每人發3萬元紓困金 20日起受理申請

勞動部將發給符合特定條件的自營作業者及無一定僱主勞工3萬元現金，雖然立院尚未審查通過預算300億元，但勞動部表示，為能協...

失業勞工注意！這七種狀況才能領失業給付

「我失業了!」、「老闆欠薪，我離職了，這樣可以領失業給付嗎？」新冠肺炎疫情大爆發，各國都已出現大量失業潮，台灣恐怕也不例...

中經院：台今年GDP增幅降至1.03％

新冠肺炎疫情重創全球經濟，中經院昨（17）日下修今年經濟成長率預測值為1.03%，較上次預測2.44%大幅下修1.41個百分點，也較行政院主計總處主計長朱澤民日前提出全年成長1.3%至1.8%的目標，還要悲觀。

中經院四個假設 台灣經濟陷保一危機

中經院昨公布最新經濟預測，雖不至於呈現負成長，但也大幅下修國內經濟成長率（GDP）至百分之一點○三，暗示台灣今年經濟恐陷入「保一危機」。中經院指出，若最糟情況下疫情至今年底未獲控制，估台灣GDP恐轉為負二點五五。

標普又看衰 下修台灣GDP至-1.2％

國際信評機構標普全球評級（S&P Global Ratings）昨（17）日發布最新報告指出，下修台灣今年國內生產毛額（GDP）年增率至負1.2%，為本周內第二次下修。周一公布值為0.8%。

加油再等等！估下周92無鉛汽油每公升17元 創20年新低

新冠肺炎疫情蔓延歐美，原油價格下挫，預估汽、柴油20日起每公升將分別調降新台幣0.9元和1元，92無鉛汽油每公升17元，...

中國首季GDP大幅衰退 國發會：台灣不會發生

受新冠肺炎疫情衝擊，中國第1季經濟成長率史上首度負成長，不過國發會副主委鄭貞茂今天表示，台灣韌性高，經濟情勢相對平穩，中...

標普再度下調台灣GDP至-1.2% 估央行還會再降息1碼

新冠肺炎疫情擾亂全球，台灣也難置身事外，國際信評機構標普全球評級一周內二次下調台灣GDP預測，今（17）日發布報告預估，...

今年氛圍內外皆冷！中經院下修經濟成長至1.03％

新冠肺炎疫情重創全球經濟，中經院今（17）日公布最新 「2020 年台灣經濟成長率預估」，下修為1.03%，看法比主計處...

標普二度下修台灣GDP至-1.2％

新冠肺炎衝擊全球經濟，倚賴出口的台灣也難置身事外，國際信評機構標普全球評級（S&P Global Ratings）昨天發布最新報告，下修台灣二○二○年經濟成長率（GDP）至負百分之一點二，為本周內第二次下修，同時也預估央行今年底前會再降息一碼至百分之○點八八五。

從參與表決的股東結構看文曄本次股東常會增資議案

文曄公司日前於3月27日所召開的股東常會，在公司派強力徵求委託書的力道下，通過了私募普通股、私募乙種/丙種特別股以及現金增資詢價圈購等三項增資議案。文曄公司隨即對外發布新聞稿，宣稱順利通過增資議案，並

熱門新聞

「坐」在客機椅子上是貨物 長榮今獲核准客艙載貨

華南永昌證3月虧47億元 總座陳錦峰將調整職務

誠品24小時書店「信義、南西」進入最後抉擇 百貨業如此解讀

118萬名自營作業者3萬元補貼 明起就可查申請須知

周一起進銀行未戴口罩 最重恐被開罰1.5萬元

發現金了！百萬勞工每人發3萬元紓困金 20日起受理申請

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。