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不簽無薪假就離職 勞動部：雇主仍要付資遣費

經濟日報 / 記者陳素玲／即時報導
新冠肺炎疫情衝擊各行各業，國內無薪假人數也屢創新高。 圖／聯合報系資料照片
新冠肺炎疫情衝擊各行各業，國內無薪假人數也屢創新高。 圖／聯合報系資料照片

受新冠肺炎疫情影響，近萬名勞工休無薪假，但傳出不少企業強制要求勞工簽署無薪假協議，如果不簽，勞工就得自行離職，如果不接受無薪假，就拿不到資遣費嗎？

勞動部表示，無薪假必須取得勞工同意，不能由雇主單方面發動，若勞工不同意，雇主片面減薪，勞工可以雇主違反勞動契約離職，雇主還是要付資遣費。

勞動部表示，無薪假必須是勞資雙方協商同意，雇主不能片面決定，否則就屬無效，因為是無效無薪假勞動契約，勞工若在無薪假期間不出勤，雇主還是得付全額工資。

對於有不肖雇主以不簽無薪假協議書，就要員工自行離職，以為連資遣費都可省了，但事實可不是這樣。

勞動部表示，雇主不能任意要求員工自行離職，如果雇主想資遣員工，也要符合勞基法第11條各項要件，例如業務緊縮或員工工作不能勝任等理由。如果雇主以業務緊縮為由，資遣員工，也不是雇主說了算，必須拿出具體業績數據或是財務證明向地方政府說明。

反過來，如果勞工未同意無薪假，雇主照樣實施無薪假，造成勞工減薪，則勞工就可以主動發動離職，也就是根據勞基法第14條第1項第6款，雇主違反勞動契約或勞動法令，致有損害勞工權益之虞，可以要求終止勞動契約，則雇主還是要給資遣費。

也就是說，如果雇主主未經員工同意，就實施無薪假，勞工不但能主張要求給付全額工資，還能因為雇主違反勞動契約，主動終止契約走人，雇主還是要付資遣費；雇主還得因未全額給付工資面臨罰鍰。

資遣費 無薪假 離職

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