「近身產業」崩！美髮、SPA業淪紓困孤兒

「近身產業」崩！新冠肺炎疫情衝擊，「避免接觸」的新社交模式，以及「零社交活動」導致變美需求減少，嚴重影響美髮、SPA業者，連過去經常固定消費的企業老闆和董娘們，這陣子也多不常見了。

台灣連鎖暨加盟協會表示，美髮、SPA業的業績從新冠肺炎疫情爆發以來，平均下滑幅度已超過三至四成，有些更達五成。商研院最新的電訪結果更發現，部分美髮、SPA店家的人潮甚至驟減七成，業績衰退逾八成五，都快見底。但，卻是「紓困孤兒」。商研院示警，下一波倒閉潮，恐將吹向美髮、SPA業。

本周四、周五經濟部長沈榮津接連邀集了近百家包括：商圈、餐飲、洗衣、婚紗、攝影…等受新冠肺炎疫情嚴重影響的產業公、協會代表，以及業者本身，連續二天密集進行了六場產業座談會，近距離傾聽產業界的紓困需求，卻未見美髮、SPA業的代表。

根據資策會FIND團隊的最新資料顯示，國內美髮，及美容美體業家數約30,665家，其中美髮21,915家，美容美體業8750家。而在營業額表現部分，一年可達379億元，其中美髮約248億元，美容美體131億元。

儘管現任理事長為國內美髮龍頭的曼都董座賴淑芬，但台灣連鎖暨加盟協會表示，目前政府的紓困措施對美髮、SPA業者的協助不大，雖然政府已提出水電打折，但對美髮、SPA業者壓力最大的是租金，只是房東普遍不配合降租，因此協會的訴求是希望政府多加協助呼籲房東降租，或建議政府免徵10%租賃稅，要求房東回饋給承租戶。

台灣連鎖暨加盟協會指出，零售服務等相關行業本來就有點三窮四絕，特別是春節過後及5月報稅前的時間業績又更為淡些，今年這段期間再受新冠肺炎影響，受創又更深。

商研院數位創新系統服務中心主任范慧宜指出，美髮、SPA業者恐現倒閉潮的主要原因包括：資本額低、店租開銷大，但客源卻大幅下滑，且受到新冠肺炎影響，國內美髮、SPA業未來將可能朝向「Ｍ」型發展，一端是資本較雄厚的大型連鎖髮廊，另一端則是沒有店租壓力的家庭式美髮，對介於中間的業者來說衝擊最大，真的就只能看他們的資金水位夠不夠。

范慧宜表示，美髮、SPA業的主力消費群在45~55歲之間，也是最有消費力的一群，但他們卻是最謹慎，卸下心防會需要比較久的時間。

20~25歲則是最勇敢，根本沒在怕疫情的，但消費力不強。至於25~35歲者，雖然不是最有消費力，但卻是會最快參與「後新冠肺炎時代」復甦消費期的一群。

但，范慧宜提醒，新冠肺炎復甦的力道比起當年的SARS會更緩慢，也需要更久的時間，保守的話，甚至要到2021年的Q4才有機會看到明顯的轉折點往上走，雖然民眾對於美髮、SPA業等五感體驗的需求不變，但真的得等到疫情趨緩了，才會慢慢卸下心防，但業者能不能夠撐到那時候，就是未知數了。