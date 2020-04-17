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疫情過後，反全球化興起！全球供應鏈調整，台灣將受惠

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

新冠肺炎疫情持續延燒，但國內專家對疫情過後不悲觀。群益期貨首席經濟學家暨副總經理范振鴻今日在中經院2020年經濟成長率預測會議上表示，疫情過後，「反全球化」的趨勢會持續且更明顯的蔓延，世界各國都會想辦法要把供應鏈放在安全的地方，在此趨勢下，台灣具有優勢，民間的投資也會逐漸轉好。

范振鴻進一步指出，美股從2月高點跌到3月低點，疫情對金融市場衝擊已經反映完畢。這段期間美國政府推出各種紓困方案，並對市場釋放流動性，美國總統川普發布解封方針，5月便有望解封，市場認為美國政府措施已可以阻止美國經濟下滑，市場期待美國經濟下半年彈升。

他並說，由此可以合理判斷，疫情對全球經濟衝擊最壞情況是第2季，若金融面指標持續走高，信心回穩，有助於實體經濟走升。

成功大學經濟學系教授林常青則表示，疫情雖重創經濟，但台灣仍有其它正向能量在支持；例如高階製程產能陸續開出，居家辦公帶動雲端伺服器需求，且各國仍持續發展5G等，皆可挹注我國出口。

林常青更指出，疫情過後全球供應鏈將會重新調整，由過去“just in time”（追求即時）變成”just in case”，會將供應鏈分散，建立有安全備援之供應鏈，這趨勢對台灣是有正面影響，生產基地轉移到台灣。

國發會副主委鄭貞茂也表示，這次新冠肺炎疫情屬天然災害，與2000年的網路泡沫化、2009年的金融海嘯是不一樣的情況，預估只要等疫情過後，經濟成長便可以呈現U型復甦。台灣防疫佳，待疫情結束後，台灣經濟成長的力道會很強。

疫情 肺炎 美國經濟

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