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經濟部擬放寬紓困門檻 擴大「艱困企業」定義

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導

經濟部沈榮津今（17）日宣布研議放寬紓困門檻，他指出，部分傳產確實有受到疫情衝擊，卻因為去年基期較低因素，今年營收衰退幅度反而不及50%，成為最慘的紓困孤兒；對此，經濟部決定拍板放寬「艱困企業」的審查門檻，預計這兩天內就會出爐，下周啟動預審機制同步上路。

部分傳產業者去年就因為美中貿易戰影響，使營運受到衝擊，今年又再面臨新冠肺炎疫情，若以今年連二月營收比去年衰退五成來說太嚴峻，沈榮津說，像是工具機業者，紓困審查時就可以跟2018年營收的基期相比，或是原先規定任連二月營收與前期相比衰退，可以視情況改成單月比較。

因應新冠肺炎疫情衝擊持續，政府加大、加快紓困措施，沈榮津昨日邀集民生化工、金屬機電、電子資訊業者，再度召開三場產業座談會「喝咖啡」，向業者說明紓困2.0的資金紓困振興措施，不少業者也因為政府出手相助，撤回原本決議的無薪假措施。

台灣無薪假人數逼近1.5萬人，沈榮津表示，部分工具機、金屬機電業者本來也有啟動無薪假的打算，但政府提出了「不減薪、不裁員、不實施無薪假」，就提供員工薪資補貼的紓困方案，確實減輕很大的營運負擔，也因此願意繼續保住員工就業。

此外，沈榮津指出，傳產業者與資通訊業者狀況參差不一，資通訊業者在第1季表現仍穩定，評估到6月後才會反映歐美消費需求端的衝擊，因此，經濟部已經決定要放寬艱困產業的定義門檻，會考量產業的特性，或者產業特殊情況，採行專案認定機制。

沈榮津說，基本上仍會以50%為原則彈性放寬，例如，原本認定今年任意連續二個月較去年同期營收衰退五成，可能放寬改為以前（2018）年作為比較基準，若營收比2018年衰退五成，則也可認定為艱困企業。或是，本來以今年任意連續二個月來認定，部分產業也可能改為以一個月來認定，彈性調整機制。

沈榮津說，新的規則會在這兩天與產業公會討論，配合下周預審機制上路，就能同步開放業者申請補助。雖然銀行貸款的進度經濟部無法決定立即播款，但他表示，員工的薪資補助方案是經濟部可以控制的現金，只要下周行政院通過後，經濟部就會馬上撥款入帳，讓廠商紓困有感。

沈榮津 經濟部 營收

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