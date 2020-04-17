加油再等等！估下周92無鉛汽油每公升17元 創20年新低
新冠肺炎疫情蔓延歐美，原油價格下挫，預估汽、柴油20日起每公升將分別調降新台幣0.9元和1元，92無鉛汽油每公升17元，實際價格依中油19日中午公布為準。
本周汽、柴油每公升調漲0.6元，不過，依照浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽、柴油零售價格每公升分別調降0.9元及1元。
如依預估，92無鉛汽油每公升17元、95無鉛汽油每公升18.5元、98無鉛汽油每公升20.5元、超級柴油每公升14.0元。
今年油價高點落在1月13日，92無鉛汽油每公升27.8元，若以92無鉛汽油每公升17元計算，也將創1999年底以來新低價。
根據中油官網，累算至4月16日之7D3B周均價為20.34美元，較上周23.77下跌3.43美元。新台幣兌美元匯率30.086較上周30.160升值0.074元。
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