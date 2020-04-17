台灣是防疫優等生 財經專家：看待經濟成長不需太悲觀

針對近期包括IMF（國際貨幣基金組織）等國際經濟預測中心紛紛看衰台灣今年的經濟發展，對此，中經院經濟展望中心主任彭素玲表示，在防疫上台灣算是世界的優等生，雖然經濟活動受到疫情影響而限縮，但對於今年的經濟成長不需要太悲觀。

同樣的，國發會副主委鄭貞茂也表示，和全球各國相較，待疫情結束後，台灣經濟成長的力道會很強。

鄭貞茂指出，因為此次新冠肺炎是屬於天然災害，相對於2000年的網路泡沫化，還有2009年的金融海嘯等情形是不一樣的，預估只要等疫情過後，經濟成長便可以呈現U型復甦。

群益期貨首席經濟學家暨副總經理范振鴻表示，新冠肺炎疫情造成經濟的衝擊，主要是因為「恐慌」，但台灣並沒有出現封城，或者鎖國的情形，相對世界其他國家而言，在經濟成長是處於相對平穩的狀態，韌性也高。

對於後疫情時代，范振鴻認為，「反全球化」的趨勢會持續且更明顯的蔓延，世界各國都知道要把供應鏈放在安全的地方，而第4季開始，地方民間的投資也會逐漸轉好。

成功大學經濟學系教授林常青則表示，台灣是一個小型開放的經濟體，全球各國經濟的發展，對台灣廠商和勞動市場扮演重要角色，但二年多下來，美中貿易戰似乎對台灣的影響沒有那麼遭，但這次的新冠肺炎造成全球大封鎖，尤其現在疫情還在發展，美、日、歐的疫情尚未獲得控制，會明顯影響我國商品的出口情形，而這也是影響我國後續經濟成長的主要關鍵點。

但，林常青強調，台灣也是有其它正向能量在支持的，像是高階製程產能，還有歐美正流行居家辦公，將帶動我國雲端伺服器需求，且各國仍持續發展5G，這些因素都有助於台灣的出口。