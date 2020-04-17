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標普再度下調台灣GDP至-1.2% 估央行還會再降息1碼
新冠肺炎疫情擾亂全球，台灣也難置身事外，國際信評機構標普全球評級一周內二次下調台灣GDP預測，今（17）日發布報告預估，台灣今年成長率將萎縮1.2%，這也是繼IMF、星展銀後，將台灣的成長定調為向下成長的機構。除此，標普也預估台灣今年通膨率為-0.5%、央行的利率政策年底會落在0.88%、失業率則攀升至4.4%。
值得一提的是，央行於今年第1季理監事會，一口氣降息1碼，重貼現率 1.125%，創歷史新低。而標普今日發布的報告指出，台灣央行至年底時，會下降至0.88%，也就是說，央行今年有可能還會再降息1碼。
不過，標普預估，若明年疫情結束，全球景氣有望回升，台灣GDP成長也將反彈至4.0%、通膨率仍維持0%。同時，也預估央行利率政策明年會加碼一碼，回升至1.13%，並至少維持至2023年。
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