今年氛圍內外皆冷！中經院下修經濟成長至1.03％

新冠肺炎疫情重創全球經濟，中經院今（17）日公布最新 「2020 年台灣經濟成長率預估」，下修為1.03%，看法比主計處主計長朱澤民日前提出的1.3~1.8%還悲觀。

中經院表示，2020 年的經濟成長模式可謂「內外皆冷」。同時，中經院也公布各季的經濟成長預測，分別為 1.83%、-0.12%、0.52 %、1.86%。

根據資料顯示，第1季的成長受害相對較輕微，雖然自2月起即頻傳斷鏈危機，但海關進、出口維持正向成長，在物價走跌情形下，對經濟成長仍提供正向挹注。

但自3月下旬起，歐美疫情走勢嚴峻，壓縮國外需求，加上內需因疫情防範，減少諸多消費活動，使得第2季經濟成長率出現衰退情形。

中經院預估，若下半年在主要國家或解除管制的情形下，經濟成長頹勢可望略有改善，但預估遲至第 4 季，成長率依然是低於 2.0%。

中經院並以四個模擬情境進行國內經濟成長預測，首先假設 2020 年第2季~第 4 季政府擴張支出合計 900 億元，則 2020 年經濟成長率將由 1.03%增至 1.54%，成長率增加 0.51 個百分點。

假設二、若2020 Q4 民間消費、民間投資增長，則2020年經濟成長率將由1.03%增至 1.81%，增 加 0.78 個百分點。

假設三、2020年第2季~第4季政府擴張支出合計1,950 億元，則 2020 年經濟成長率將由1.03%增至1.87%，成長率增加 0.84 個百分點。

但，若全球肺炎疫情發展嚴峻，至2020年底都未能獲得有效控制，則 2020 年經濟成長率將由1.03%降至-2.55%，成長率減降 3.58 個百分點。

中經院強調，新冠肺炎對今年全球各國的經濟發展都是最大的不確定因素。

根據 Focus Economics 因應疫情的每周專家調查結果顯示，認為全球經濟將成 U 型復甦者約有 61%，27%認為可成 V 型反轉，另有 4%者，則認為可能將持續 L 型的蕭條低迷景氣，而有3%認為將呈W 型反轉，另有 5%者選填其他。

此外，包括 IMF 或是 IHS Markit 於近期都大幅調降全球經濟成長率至-3.0%，衰退幅度不但超過金融風暴時期的-1.71 %，甚且為二戰後（1960年後）的新低成長紀錄。

但，中經院表示，為因應肺炎疫情蔓延全球，政府先前已通過600億元嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算，後續仍有1,500 億的紓困特別預算，若加計目前各部推出的紓困、振興方案，預計國內整體紓困規模約為 1 兆 500 億， 占 2020 年名目 GDP 約 5.4%。相關紓困方案的執行時程、成效等，都對國內經濟後續發展有重要影響。