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中經院：今年GDP陷保1戰 維持全年成長預測

聯合晚報 / 記者葉卉軒／台北報導
受到新冠肺炎疫情影響，百貨美食街人潮大幅減少，原本一位難求的情況不再，變得十分空曠。 記者蘇健忠／攝影
受到新冠肺炎疫情影響，百貨美食街人潮大幅減少，原本一位難求的情況不再，變得十分空曠。 記者蘇健忠／攝影

中經院今天公布最新經濟預測，下修台灣今年全年經濟成長率為1.03%，看法比主計長朱澤民日前提出的1.3%~1.8%還悲觀。不過，仍維持全年正成長的觀點，不認同國際貨幣基金（IMF）衰退4%的預測。

國際上不少聲音認為這次疫情重創經濟，會比金融海嘯還慘。

金融海嘯曾造成台灣連續四季經濟衰退，不過，中經院的最新預測認為，疫情只會造成台灣一季的衰退，即第二季；而首季雖然不保二，但遠比中國大陸大幅衰退好得多。中經院對今年台灣各季的經濟成長預測分別為 1.83%、-0.12%、0.52 %、1.86%。

包括IMF或是IHS Markit於近期都大幅調降全球經濟成長，認為將衰退3.0%，衰退幅度不但超過金融風暴時期的1.71 %，甚且為二戰後（1960年後）的新低成長紀錄。兩機構預測台灣今年經濟將步入衰退，各為衰退4%和1.64%。

根據資料顯示，第一季的成長受害相對較輕微，雖然自2月起即頻傳斷鏈危機，但海關進、出口維持正向成長，在物價走跌情形下，對經濟成長仍提供正向挹注。自3月下旬起，歐美疫情走勢嚴峻，壓縮國外需求，加上內需因疫情防範，減少諸多消費活動，預估第二季會衰退。

至於下半年，中經院是假設主要國家或將解除人員流動管制，經濟成長頹勢可望略有改善，但即便到第四季，成長率依然不保二。

中經院以四個情境模擬，假設政府擴張支出900億元，則經濟成長率將由1.03%增至 1.54%。假設疫情緊張快速解除，第四季民間消費、民間投資增長，經濟成長率將增至1.81%。假設政府支出增加到1950億元，成長率增至1.87%。而如果全球疫情嚴峻至年底都未能獲得有效控制，則經濟可能衰退2.55%。疫情仍是預測的關鍵因素。

中經院強調，新冠肺炎疫情對今年全球各國的經濟發展都是最大的不確定因素。據 Focus Economics因應疫情的每周專家調查結果顯示，認為全球經濟將成U型復甦者約占61%，27%認為可成V型反轉，另有4%者，則認為可能將持續L型的蕭條低迷景氣，而有3%認為將呈W型反轉，另有5%者選填其他。

疫情 金融海嘯

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