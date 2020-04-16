Zoom改善資安疑慮 供付費客戶自選會議途徑

Zoom宣布，從4月18日起，可以將會議串流資料引導至最靠近用戶所在地附近之Zoom會議資料處理中心傳遞，付費的Zoom客戶將能自行選擇用哪些特定區域的Zoom資料中心來處理即時線上會議。

新冠肺炎疫情讓線上會議成為趨勢，美國新創Zoom一度大紅，但因為創辦人來自中國，加上被發現數據流向中國地區，被美國與新加坡、台灣等多個地區停用。Zoom宣布，從4月18日起，付費的Zoom客戶都可以選擇加入或退出特定區域的資料中心。這將決定哪些會議服務器和Zoom連接器，可用於Zoom個人會議或網路研討會（Webinar），以確保提供最優質的服務。

Zoom指出，免費用戶將被鎖定在系統預設區域（帳號建立時所在的區域），對於大多數用戶來說是美國。中國大陸以外之免費用戶，會議資料將永遠不會透過中國大陸之資料中心傳送。

目前Zoom的資料中心以群分為幾個區域，包括美國、加拿大、歐洲、印度、澳州、中國大陸、拉丁美洲、日本／香港。中國大陸境內用戶若在4月25日前仍未將中國大陸納入選擇，會議資料傳送路徑將不再會透過中國大陸資料中心。

Zoom表示，中國大陸的會議伺服器始終保持區域隔離狀態，確保中國大陸境外用戶的會議資料不會繞進中國大陸境內。也在4月3日移除了位於中國大陸所有HTTPS通道之伺服器，以防止任何未預期的會議連線至中國大陸。