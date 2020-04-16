台灣薑突破疫情 成功叩關美國西北新市場

新冠肺炎疫情嚴重衝擊全球市場，貿協今（16）日表示，在把握防疫商機、持續努力加強外銷臺灣優質農產食品下，今年已協助與美國、中國大陸、韓國、德國、菲律賓等市場媒合，更首度成功把台灣薑出口至美國西北部的新市場，後續仍會進口大蒜及地瓜到美國通路販售。

貿協指出，在前北美洲臺商總會長卓鴻儀及西雅圖臺商會會長徐位揚的共同促成下，協助將台灣優質產品打入美國內需市場，本次透過彬瑪貿易公司外銷約1.5公噸台灣薑將首度鋪貨於美國西雅圖大型連鎖通路，包括Uwajimaya、百佳及越華等超市販售，也將供應給當地餐館，美國消費者可就近食用台灣南投健康又新鮮的薑，今由我駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長范國樞共同參與啟動活動。

同時，由於受全球疫情影響多國紛紛實施出入境管制，對經濟成長的重大影響也慢慢浮現，貿協由董事長黃志芳率領團隊與台灣、64個全球外館同事，共同採行「數位拓銷」，辦理線上展覽、線上洽談會、線上培訓課程等，協助業者培植產業能力及爭取海外訂單。

其中，針對需要扶持的臺灣農產食品，已邀請香港永旺、韓國樂天、菲律賓Chef Tony Brands、德國Josef Stapf Grossmarkt、中國CitiSuper等超過7國18家買主透過視訊與我商洽談台灣水果及果乾、甜點、麵食、沖泡飲品等農產食品。貿協表示，未來將陸續向國外買主推出台灣有機及Global G.A.P.（全球優良農業規範）農產食品等線上產品發表會，持續找尋國際市場中潛在商機，提供我商最實質的協助。