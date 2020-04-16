世界最快超級電腦 解密新冠蛋白質

集結世界數百萬台電腦而成的超級電腦，正在模擬新冠病毒的棘突蛋白結構，目標是開發出新的療法！史丹佛大學主持的Folding@Home計畫，利用世界各地志願者的電腦研究蛋白質摺疊的現象，今年2月底將目標轉移到新冠病毒上，目前的運算速度比全世界前500台超級電腦加起來還快。

模擬棘突蛋白結構

根據《衛報》報導，由史丹佛大學化學系潘德實驗室主持的Folding@Home，目的是為研究蛋白質摺疊以及由此引發的疾病，目前是全世界最大的分散式計算工程，將需要大量的計算的工程資料分割成小塊，世界各地的志願者只需下載特定軟體，便可利用自家電腦計算上傳，以眾志成城的方式完成。

從2月底開始，Folding@Home啟動新冠病毒的新計畫，研究團隊領導人鮑曼指出，他們嘗試模擬棘突蛋白的結構，棘突蛋白是新冠病毒得以進入人類細胞的關鍵，了解棘突蛋白如何進入細胞每一個的細微動作，都有助於開發新的療法。鮑曼表示，歷經幾個禮拜，他們成功模擬了棘突蛋白「打開」的初步階段。

運算速度突破天際

Folding@Home在3月25日達到每秒100京次的浮點運算，相等於世上最快超級電腦「IBM高峰」的6倍以上，4月13日更是突破每秒240京次的浮點運算，比全世界前500台超級電腦加起來的運算速度還快。過去比特幣挖礦興起之時，Folding@Home曾經沉寂了一段時間，但近來因疫情嚴峻，暴增了將近100萬名志願者。

《華爾街日報》指出，美國政府機關和科技公司也提供超級電腦的資源給民間的研究團隊，目標是盡快找到治療新冠肺炎的藥物，並預測疫情擴散情況。麻省理工學院的生物學家埃斯維爾特表示，他們正試圖創造出誘餌受體，讓病毒和假的蛋白質結合，防止病毒進入細胞。

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