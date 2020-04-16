經濟部1988紓困振興專線 這性別、地區來電最多

經濟部中小企業處開辦「1988一救發發專線」，提供民眾或企業諮詢紓困振興相關議題的詢問，目前每日平均進線量約3,500通，因此擬再增加30席客服人員來協助。據統計，分析來電者樣態，其中女性來電比例高達58%，台北市與新北市來電比例合計49.68%。

經濟部指出，「1988一救發發專線」目前提供30席電話客服、10席文字客服的人力，服務時間為每日的上午8時30分至16時30分，人工智慧客服則可提供24小時的服務，專線在接到詢問後，會提供紓困振興方案相關知識諮詢、意見搜集與民怨協處服務，若有需要，則會再轉介到相關部會的服務資源，並列管追蹤。

根據中小企業處的統計，來店樣態分析中，性別比部分，女性來電比例較高，達到58%；各縣市比例中，最高的是台北市占28.96%、其次為新北市18.02%，再來是台中市11.88%、高雄市10.3%；在來電身份分析中，企業來電比例最高，占67%；在資訊取得方面，從網路、新聞得知此服務的民眾，占84.73%

經濟部中小企業處處長何晉滄表示，根據統計，目前每日進線量約為3,500通，而目前服務量能最高約為1,700到1,800通，每通受理接聽時間約為12到15分鐘，因此已公告要增加30名人力，且未來不排除增加更多，以隨著預期增加的服務需求。