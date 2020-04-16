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行政院：擬發1,035億元現金 可補助300萬人　

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

行政院長蘇貞昌今（16）日指出，行政院加碼新台幣1,500億元，其中包含救急、救命錢一共1,035億元，都是要直接發給個人的現金補貼，可以協助約300萬名民眾；行政院指出，懇請立法院儘速通過修法，讓需要幫助的民眾早日得到協助。

對於新冠肺炎疫情衝擊各產業與民眾，藍營持續主張全民排富發現金。蘇揆在行政院院會中裁示，眼前最急迫的，除守好疫情，就是對人民、對產業的紓困措施。

蘇揆說，先前立法院3月通過的600億元防疫紓困振興特別預算，各部會都已在積極辦理中，行政院也已將加碼的1,500億元的特別條例修正案送請立法院審議。

蘇揆表示，這些匡列的預算，針對觀光旅宿等艱困企業的補助員工四成薪，自營作業者、計程車、遊覽車客運業及小客車租賃業駕駛人，每月補助1萬元，弱勢老幼、身障者，每月加發津貼1,500元等，這些救急、救命錢一共1,035億元，都是要直接發給個人的現金補貼，可以協助約300萬名民眾。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）說明，這1,035億元的發放對象非常廣泛，300萬人是由各會統計得出的數字，包括艱困企業的員工薪資補助、自營工作者、計程車與遊覽車司機、客運業與小客車租賃業駕駛等人，還有弱勢老幼身障者每月津貼等。

Kolas Yotaka表示，行政院發放現金補助的方式，絕非無差別一次性地發放，補助是要把錢花在刀口上，期盼立法院早一天通過特別條例修正草案，就能讓上述經濟受到衝擊或弱勢者等對象，可以早一天即刻收到紓困，懇請立法院儘速通過修法。

立法院 身障者 疫情

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