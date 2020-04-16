台壽通過投資新設太陽能電廠 金額不超過5億

為響應政府推動再生能源政策，中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽通過與泓德能源科技股份有限公司共同投資新設太陽能電廠（名稱暫定為星泓電力股份有限公司），台灣人壽投資總金額不超過新台幣5億元。

政府積極推動再生能源政策，於相關法令的修訂及透過各項配套措施，鼓勵民間企業不論是投資興建或採購綠電等方式投入再生能源領域。台灣人壽響應政府推動再生能源，此次與泓德能源科技股份有限公司共同投資太陽能電廠，以實際行動持續支持政府能源轉型至再生能源領域。

泓德能源科技為國內主要整合型太陽能電站廠商，服務包括前端開發、案場工程建置及建成後運維監控，團隊在太陽能光電領域具多年經驗。本次合資預計以裝置量約100MW為目標，全數併網後預計平均每年可發電度數約1.3億度，約當4.8萬人年用電量。

台灣人壽將持續為發展再生能源貢獻心力，截至目前預計總投資金額（核准額度）達新台幣77.44億元，其中包含五個太陽能相關、一座天然氣發電，一家汙水處理廠以及一家離岸風力發電廠。再生能源的電費收益，亦為台灣人壽保戶與股東創造長期穩定的投資收益。