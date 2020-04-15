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台灣人壽擬投資泓德能源 持股45%

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

為響應政府推動再生能源政策，台灣人壽今（15）日公告，公司通過與泓德能源科技共同投資新設太陽能電廠，名稱暫定星泓電力，台壽投資總金額不超過新台幣5億元、持股比率不超過45%。

累計至2020年3月止，台灣人壽承諾在綠色能源上的投資及融資，包含太陽能、離岸風電等，已超過199億元。

政府積極推動再生能源政策，於相關法令的修訂及透過各項配套措施，鼓勵民間企業不論是投資興建或採購綠電等方式投入再生能源領域。

台灣人壽為響應政府推動再生能源，並善盡地球公民責任，此次與泓德能源科技公司共同投資太陽能電廠，以實際行動持續支持政府能源轉型至再生能源領域。

泓德能源科技為國內主要整合型太陽能電站廠商，服務包括前端開發、案場工程建置及建成後運維監控，團隊在太陽能光電領域具多年經驗。

台灣人壽表示，本次合資預計以裝置量約100MW為目標，全數併網後預計平均每年可發電度數約1.3億度，約當4.8萬人一年的用電量。

台灣人壽指出，將持續為發展再生能源貢獻心力，截至目前預計總投資金額(核准額度)達77.44億元，包含五個太陽能相關、一座天然氣發電，一家汙水處理廠、一家離岸風力發電廠。而再生能源的電費收益，亦為台灣人壽保戶與股東創造長期穩定的投資收益。

太陽能電廠 再生能源 台灣人壽

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