中油公告 去年認列海外礦區資產減損74億元
中油今（15）日公告，依據國際會計準則第36號規定，將於2019年度財報，認列海外礦區資產減損74億元。對此，中油主管表示，這主要是因為國際油價變動所致，對公司營運沒有太大影響，若未來國際油價走升可望回沖。
另外根據先前經濟部公布所屬國營事業的年報，中油去年稅前盈餘為352億元，這部分也已經把相關的資產減損因素考慮在裡面。
中油發言人方振仁表示，依據國際會計準則IAS第36號規定，財報結束日應評估資產未來可回收金額，若可回收金額小於資產帳面價值之部分，應認列減損損失。
中油2019年度認列資產減損金額約74億元。其中包含非洲尼日Agadem礦區44.49億元、澳洲Ichthys礦區12.35億元、澳洲Prelude礦區11.3億元、厄瓜多16號礦區5.04億元和厄瓜多17號礦區8,153萬元。
中油近幾年積極朝向「綜合性國際能源集團」的目標邁進，在印尼、厄瓜多、尼日、澳洲以及查德等國探勘以及開發生產，希望提升我國的能源自給實力。
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