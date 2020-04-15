IMF下修我經濟成長率 財長：以刺激內需彌補出口衰退

國際貨幣基金（IMF）下修台灣今年經濟成長率至-4%，財政部長蘇建榮表示，我國是出口導向國家而歐美疫情嚴重，導致IMF做出此預測，但我國疫情控制佳，並擴大紓困支出及以7千億元規模的貸款協助，應可透過刺激內需來彌補疫情對出口的影響，減緩疫情對經濟的衝擊。

受新冠肺炎疫情影響，IMF最新公布的世界經濟展望春季報告，大幅下修今年年全球經濟預測六個百分點，從3%下修至-3%；對台灣的預測也下修六個百分點，從2%下修至-4%。

蘇建榮表示，IMF每年4月、10月例行對全球及各國做出經濟成長預測，並於1月、7月修正。因為歐美疫情嚴峻，不利全球貿易，而台灣為出口導向的國家，判斷IMF因此做出比較悲觀的預測結果。

蘇建榮指出，目前我國已實施紓困振興特別條例，預算規模將擴充至2100億元，加還有7千億元的紓困優惠貸款規模，應可舒緩疫情對國內企業及勞工所帶來的衝擊，並提振內需彌補出口可能帶來的衰退。

「我們受疫情影響比較小，透過紓困來刺激內需更可行，」蘇建榮說，如果我國疫情像歐美這麼嚴重，用財政政策刺激可能也無法帶動經濟，但台灣疫情控制穩定，尚無發生大規模群聚感染，透過紓困振興特別條例來擴大財政支出，刺激內需成效會比較好，可彌補疫情對出口的衝擊，減緩經濟衰退的影響。