機械業10年績效優 經部對疫情過後表現樂觀

據經濟部統計，近10年機械業的營運績效優於整體製造業，是傳產中的「蛻變佼佼者」。比對10年成績，營收成長近四成，電子半導體及機械傳動設備為主要動力，經濟部統計處表示，雖然由於貿易戰、新冠肺炎疫情影響，出口從去年到今年第一季皆減少，但全球需求仍然存在，未來成長仍樂觀。

依經濟部工廠校正及營運調查，2018年機械設備業營運中工廠家數1萬4124家，在全國製造業工廠中占15.9%，是家數第2多的行業，僅次於金屬製品業；在2018年，受惠於全球景氣溫和成長，智慧及自動化生產需求增溫，機械設備業不含三角貿易的營業收入有1兆1292億元，比前一年增加3.9%，且連續2年營收破兆元，創歷史新高。

統計處表示，近10年機械設備業的營運績效優於整體製造業。2018年與2008年比較，機械設備業營業收入增加3155億元，10年來平均每年成長3.3%，明顯高於製造業的平均增幅1.7%。其中，又以電子及半導體設備業、機械傳動設備業為成長主力，每年營收平均成長10.9%、7.4%，兩者對營收成長貢獻將近5成。

統計處指出，2018年機械產品出口金額256億美元創歷史新高，但2019年受美中貿易紛爭影響，出口年減8.2%，今年又因新冠肺炎疫情全球蔓延，第1季出口續減11.5%。統計處認為，雖然近期我國機械業營運雖受抑減，不過全球製造業對智慧及自動化設備需求仍潛存，待疫情等「外在干擾」去除後，「機械設備業可望重返成長軌跡」。

據統計處調查，機械業以台中市工廠最密集，營收占全台機械業3成以上，電子及半導體設備則以新竹地區及臺南市為主要聚落，機械傳動設備也以台中市成長最快，突顯台中市在機械設備業的發展漸朝自動化設備邁進。