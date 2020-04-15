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IMF預估我經濟負成長4% 行政院：參考參考就好

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

國際貨幣基金（IMF）大幅下修全球經濟預測值到衰退3%，其中對台灣今年預估為衰退4%，排名亞洲四小龍第三。對此，行政院政委龔明鑫今（15）日分析表示「把它參考參考就好」，並表示亞洲開發銀行（ADB）對台灣與亞洲的預測，比較值得參考。

IMF最新發表的「世界經濟展望」（WOE）季報預測，今年全球國內生產毛額 （GDP）將萎縮3%，遠不如1月的更新報告所預估的成長3.3%。針對台灣，IMF預測今年經濟將衰退4%，遠不如去年10月預估的成長1.9%，在「亞洲四小龍」當中，表現只優於香港的萎縮4.8%。

對此，龔明鑫今日於「紓困陳時中」記者會回應指出，很多學者的看法，沒人認為會有這樣的結果，理由主要是第1季的資料即將出爐，主計總處據此預估約為1.8%，也是大致可能的結果，而台灣在第1季整季出口仍有成長，且國內消費即使受影響，衝擊也不是非常大，加上第1季投資也有持續。

龔明鑫說，第2季目前比較難預估，不過目前看來，在第1季表現較好的IT、半導體等產業，到第2季，因全球居家工作需求的行動通訊、筆電等設備，相關零件都是台灣製造，若加上中國大陸的復工狀況改善，台灣IT產業可能會持續成長，即使受衝擊也不會太大。

龔明鑫表示，油價在第2季的狀況會比第1季理想，而台灣的內需衝擊，因沒有封城，不會產生太大衝擊，既定消費仍會持續。

龔明鑫直言，假定台灣經濟成長率在第2季表現真的不好，甚至零成長，在此前提下，全年若要達到衰退4％，等於下半年要衰退8%到9%，「這有可能嗎？」這是不可能的事情，「把它當參考參考就好」。

龔明鑫也表示，亞洲開發銀行前幾天也有公布對我國經濟成長率的預測，將2.0%下修到1.8%，他認為ADB對於台灣、亞洲的了解更為透徹，也比IMF更值得參考。

龔明鑫 IMF

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