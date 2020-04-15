2019年省油車風雲榜出爐 TOYOTA PRIUS HYBRID再度奪冠

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導
註：汽車係以每年行使15,000公里，機車係以每年行駛4,500公里，每公升汽油28.66元、柴油25.18元為基準。（）內數字為該車型能效測試之認證值，單位為公里／公升。圖／經濟部提供
註：汽車係以每年行使15,000公里，機車係以每年行駛4,500公里，每公升汽油28.66元、柴油25.18元為基準。（）內數字為該車型能效測試之認證值，單位為公里／公升。圖／經濟部提供

2019年「車輛油耗指南」暨省油車風雲榜今（15）日出爐！經濟部指出，依2019年最新公布的能源效率表現排名，小客車以和泰公司引進的TOYOTA PRIUS HYBRID 1,798c.c. CVT 5D油電複合動力汽油小客車奪冠，每公升汽油平均行駛26.7公里，蟬聯二年最佳車款。

近年來環保意識抬頭，民眾購買車輛時都特別注重「能源效率」的表現。經濟部能源局收錄2019年市售車型能源效率測試合格資訊與省油排名，由TOYOTA PRIUS HYBRID、福特六和 KUGA TDCI TURBO及HONDA MSX125分別獲得小客車、柴油商用車及機車表現最佳，供民眾做為選購車輛的參考。

依2019年最新公布的能源效率表現排名，其中，和泰公司引進的TOYOTAPRIUS HYBRID 1,798c.c. CVT 5D油電複合動力汽油小客車，獲得小客車類別能源效率使用最佳，每公升汽油平均行駛26.7公里；商用車則以福特六和公司生產之福特六和 KUGA TDCITURBO C520-7T 1,997c.c. A6 5D柴油商用車勝出，每公升柴油平均行駛17.8公里，小客車及商用車均為連續二年表現最佳車款。

另外，機車採「機車燃料消耗量試驗方法」進行能源效率測試的排名，以亞帝發公司引進的HONDA MSX125124.9c.c. M4 MSX125SF表現最佳，每公升汽油平均行駛75.8公里。

經濟部能源局強調，以上公布能源效率登錄的測試值，是在實驗室的特定條件下，測得各車型能源效率測試值。民眾在道路上開車時，因受天候、路況、塞車、使用車上空調系統、甚至駕駛者開車習慣等因素影響，實際每公升汽（柴）油於道路上行駛的公里數，應低於油耗指南所登錄之能源效率測試值。

經濟部能源局表示，要做到省油、減少二氧化碳排放，除了謹慎選購省油車輛外，正確的駕駛習慣及車輛的定期保養與維修也很重要；例如減輕車上負重，平順的加減速、避免重踩油門急踩煞車，保持正確的胎壓，長時間停等時避免怠速空轉等，都是節能駕駛的好習慣。

註：汽車係以每年行使15,000公里，機車係以每年行駛4,500公里，每公升汽油28.66元、柴油25.18元為基準。（）內數字為該車型能效測試之認證值，單位為公里／公升。圖／經濟部提供
註：汽車係以每年行使15,000公里，機車係以每年行駛4,500公里，每公升汽油28.66元、柴油25.18元為基準。（）內數字為該車型能效測試之認證值，單位為公里／公升。圖／經濟部提供
註：汽車係以每年行使15,000公里，機車係以每年行駛4,500公里，每公升汽油28.66元、柴油25.18元為基準。（）內數字為該車型能效測試之認證值，單位為公里／公升。圖／經濟部提供
註：汽車係以每年行使15,000公里，機車係以每年行駛4,500公里，每公升汽油28.66元、柴油25.18元為基準。（）內數字為該車型能效測試之認證值，單位為公里／公升。圖／經濟部提供

經濟部 福特

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