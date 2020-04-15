經濟成長遭IMF下修至-4% 國發會：嚴重低估、深表遺憾

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

針對有關國際貨幣基金（IMF）預估台灣今年GDP將萎縮4%，國發會今（15）日表示，IMF未完整掌握台灣的狀況，忽略我國疫情控制得當，以及政府紓困振興等正面效益，嚴重低估台灣經濟成長率。國發會對於IMF沒有掌握完整數據做的推估並公布，深表遺憾。

國發會指出，國內關於新冠肺炎的疫情控制遠優於各國，且未封城、未停工停產，民眾日常生活及整體經濟活動受疫情影響有限，因此此波疫情對台灣經濟的影響將低於亞洲鄰近國家。國發會預估疫情對今年經濟的衝擊約0.66~1.4個百分點。

考量疫情衝擊來得又快又急，有必要採取立即可行的短期穩定措施，國發會表示，在協助新創短期紓困方面，針對受疫情影響的新創事業，國發會透過國發基金，以投資特別股的方式，給予新創團隊6到12個月的營運資金，協助新創事業度過疫情衝擊。

此外，國發會也積極協助各部會加速推動公共建設，109年度公共建設經費約5,365億元，如達成率由108年之93.54%再提升至95%，則執行量可較108年再增加966億元，對於穩定當前經濟情勢，將有相當大的貢獻。

國發會並進一步指出，政府已全力推動兆元規模紓困與振興並進方案，穩定台灣經濟。截至目前為止，整體總預算及特別預算金額達新台幣3,500億元，占2020年名目GDP比重1.8%，同時考量貸款協助的7,000億元，整體財源達到1兆500億元，占今年名目GDP比重5.4%。

國發會表示，台灣經濟有極強的韌性，電子及生技產業表現亮眼，股市在萬點以上，加上政府積極防疫及推出上兆的經費進行產業紓困振興，經濟一定可維持正成長。疫情過後，台灣今年的經濟成長率一定穩居亞洲四小龍之首、超越亞洲的平均值，也在全球平均值之上。

國發會 IMF GDP

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