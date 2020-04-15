台灣經濟成長率-4%? 國發會：IMF未完整掌握我國狀況

受到新冠肺炎疫情衝擊，國際貨幣基金（IMF）昨發布最新報告，下修台灣今年經濟成長率至-4%。國發會指出，IMF未完整掌握台灣的狀況，忽略我國疫情控制得當，及政府紓困振興等正面效益，嚴重低估台灣經濟成長率，並認為有信心在疫情過後，台灣今年的經濟成長率可穩居亞洲四小龍之首。

國發會表示，IMF未完整掌握台灣的狀況，忽略我國疫情控制得當，以及政府紓困振興等正面效益，致嚴重低估台灣經濟成長率。國發會對於IMF沒有掌握完整數據做的推估並公布，深表遺憾。

國發會認為，國內疫情控制遠優於各國，且未封城、未停工停產，加上中國來台旅客人數因早在疫情發生前即下滑，台灣對中國觀光客的依賴度降低，因此此波疫情對台灣經濟的影響將低於亞洲鄰近國家，預估疫情對今年經濟的衝擊約0.66-1.4個百分點。

國發會也指出，政府已全力推動兆元規模紓困與振興並進方案，穩定台灣經濟。截至目前為止，整體總預算及特別預算金額達新台幣3500億元，占2020年名目GDP比重1.8%；同時考量貸款協助的7000億元，整體財源達到1兆500億元，占今年名目GDP比重5.4%。

國發會強調，台灣經濟有極強的韌性，電子及生技產業表現亮眼，股市在萬點以上，加上政府積極防疫及推出上兆的經費進行產業紓困振興，經濟一定可維持正成長。疫情過後，台灣今年的經濟成長率一定穩居亞洲四小龍之首、超越亞洲的平均值，也在全球平均值之上。