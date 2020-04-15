科妍長效一針劑型關節腔注射劑獲健保署核准 股價漲停

科妍（1786）旗下海捷特加強型（HYAJOINT Plus）一針劑型關節腔注射劑，取得台灣健保給付核價，今年5月1日起生效。科妍今（15）日股價反應利多，開盤即跳空漲停，並一路鎖死在漲停價位。

市場看好，科妍是國內唯一一家取得健保核價，且屬新功能類別的特殊材料，指標意義濃厚。

依據產業調查報告，全球關節腔注射劑市場一年約22億美元，年複合成長率近10%，一針劑型更高達30%以上。退化性關節炎常見於55歲以上人口，發生機率為三分之一，隨著人口老化，此類產品每年需求呈現二位數成長。

依據內政部統計，109年65歲以上老年人口已達360多萬人，因此退化性關節炎人口數在台灣估計近200萬人左右，而依據健保局公布107年關節腔注射劑施打數量推算，國內每年僅20多萬人次注射關節腔注射劑，因此，科妍預期，關節腔注射劑在國內應有五倍以上的成長空間。

科妍表示，隨著本項產品納入國內健保給付，一針劑型關節腔注射劑可望增加銷售數量，對整體的營收貢獻及銷貨毛利都有幫助。

科妍一針劑型關節腔注射劑除國內銷售外，去年開始在歐盟、印尼、俄羅斯及烏克蘭的銷售業績開拓也有所斬獲。公司並表示，將持續進軍美國及中國大陸全球最重要的兩大市場。

科妍表示，目前與美國合作伙伴聯手進軍美國市場，而中國大陸市場也與幾家潛在性合作伙伴洽談中，今年將有具體合作計劃。

科妍一針劑型關節腔注射劑全球布局的策略，預計將於三年內完成，搭配新廠產能到位，屆時有機會挑戰一針劑型全球龍頭的賽諾菲。