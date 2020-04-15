擔任高市府青年導師團顧問 楊應超：想幫年輕人創業
異康集團暨青興資本首席資深顧問、柯克蘭資本董事長楊應超應高雄市政府青年局邀請，出任青年導師顧問團的顧問，雖因新冠肺炎疫情的因素，無法親自來台參加今（15）日的記者會，仍錄下一段影片表達祝福，楊應超表示，很高興可以為創新業者盡一份心力，希望可以幫助到更多的年輕人創業。
高雄市政府為提供青年創業者完善的創業輔導資源，設立青年C.E.O.創業輔導機制，包含成立青年導師顧問團輔導青創團隊、開辦創新創業育成活動，建構交流平台，培育青年創業知能與創業家精神養成。
高市府將聯合高雄東、西、南、北、中5所大學育成網絡提供創業諮詢服務，藉由專業青年C.E.O.輔導機制，協助青年築夢踏實完成夢想，讓創新創業者能夠成為名符其實的青年CEO。
青年CEO創業挺青年記者會今日上午在高雄舉辦，楊應超身在美國鳳凰城，因新冠肺炎疫情影響，無法飛回台灣參與，特別錄下一段影片，表達祝福之意，楊應超在影片中表示，「各位高雄青創界的與會貴賓大家好，我是楊應超，很榮幸能受邀擔任高雄市政府青年局的青年導師顧問團顧問，為高雄的創新創業者盡一份心力，希望可以幫助到高雄更多的年輕人」。
「現在我在美國的鳳凰城，因為新冠病毒的疫情影響，很抱歉無法親自飛回高雄到場參與盛會. 但是還是要在此衷心的預祝青年CEO創業挺青年的記者會圓滿成功，也祝大家身體安康。謝謝大家！」。
楊應超表示，答應擔任青年導師顧問團顧問，主要就是想幫年輕人做一點事情，提供自身的經驗，幫助年輕人創業。
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