IMF下修我GDP至-4% 學者：恐未考慮到我國疫情控制佳

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導

國際貨幣基金（IMF）最新報告下修台灣2020年經濟成長率至-4%，元大寶華綜合經濟研究院長梁國源分析，現在要預測經濟成長率不容易，因為不知道疫情衝擊至何時，雖然台灣經濟有不保一的風險，但不致於-4％這麼嚴重，金融海嘯時衰退幅度也沒那麼大。

梁國源認為，國際機構對美日歐等大國的資料蒐集比較齊全，掌握度比較高，判斷比較接近現實，我們非IMF會員國，所以IMF對我國的情況沒瞭解得那麼詳盡。IMF有自己的預測模型，認為在疫情全球擴散、經濟重創下，供應鏈破壞，全球需求急凍，對於台灣此種以出口導向的小型經濟體衝擊一定會十分嚴重，因此有此預估。

不過，梁國源認為，IMF可能忽略了台灣疫情控制的不錯，一旦疫情有所緩解，台灣重整的速度會相對比較快，復甦也會比較快。以勞動力市場來看，我們的衝擊沒有美日歐高，失業狀況沒有那麼嚴重，一旦勞工被解雇後，要找回來上班不容易，但我們最多只是放無薪假，重整的速度會很快。

梁國源分析，出口、內需及投資不振，會衝擊我國今年的經濟成長率，但還有政府投資、油價下跌及台商回台等三個因素，會支撐經濟成長率。

但無論如何，梁國源指出，新冠肺炎是一個普遍性的衝擊，無一倖免，各國所做的反應也必須普遍性，採取相同的救市措施。即使經濟沒有IMF預估得那麼悲觀，政府也應該好好思考，若經濟成長率真的會低於1％、甚至是負成長時要推出哪些政策及措施來挽救，必須提出更有力的措施。

梁國源特別提醒，現在台灣還不致於到封城、封市的地步，讓經濟沒有馬上急凍，是因為醫療產業從上到下承受了極大的風險，包括每個清潔人員的付出，但目前似乎對於醫療業有提供更多支持，防疫醫療產業需要政府拿出更多資源和誘因來扶植。

IMF 經濟成長率 疫情

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