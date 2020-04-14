IMF估台灣明年經濟成長-4%　學者分析有三大因素

聯合報 / 記者戴瑞瑤／即時報導

受到新冠肺炎疫情衝擊，國際貨幣基金（IMF）最新報告下修台灣今年經濟成長率至-4%，明年則可望回升到3.5%。學者認為，IMF主要是有三大因素，因此悲觀看待台灣今年的經濟成長率。

中經院經濟展望中心主任彭素玲表示，IMF預估台灣經濟成長率是負的「不是太意外」，她認為主要有三大因素，讓IMF悲觀看待台灣今年的經濟成長率。

第一，IMF可能忽略掉紓困方案的影響，之前台灣政府紓困只有600億元，4月初才說要通過1500億元的特別預算，但其他國家也有紓困，美國、歐元區或日本也端出大規模紓困方案，但IMF仍預測美國經濟成長將萎縮至-5.9%，「顯示IMF認為，紓困方案僅是紓困，對經濟復甦幫助力道不強，疫情的影響還是高於紓困方案所帶來的功效。」

第二，台灣與中國、美國連動影響很深，IMF預估美國今年是-5.9%，大陸也降到1.2%，顯示IMF認為台灣在外貿部分會下挫非常嚴峻，明年才會有好轉跡象。

第三，各機構對於疫情受到控制的時程預估不同，IMF顯然是預估疫情會持續到年底，認為到年底疫苗等相關實驗會出現曙光，但顯然IMF認為明年經濟復甦回彈力量不會很大，因為如果是大反彈，IMF的預估台灣2021年經濟成長率應該要高於4%才對，但卻預估台灣明年是3.5%，顯示IMF認為明年經濟復甦是呈現「和緩復甦」，不像2009年當時一樣出現大反彈。

IMF 經濟成長率 疫情

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