工研院明發表「疫開罐」 一小時快篩新冠肺炎

行政院昨日在「醫藥防疫科技研發」記者會中宣布，工研院以「核酸分子檢測」技術開發病毒快篩，經濟部今（14）日也公告，工研院將在明日舉行線上記者會，發表只要1小時就能檢測出新冠肺炎病毒的「疫開罐」快篩裝置。

經濟部表示，面對病毒，要把篩檢能量放更大，目前已經攜手工業技術研究院，以防疫國家隊的規模開發「分子快篩」，能夠將目前的檢測時間，從現行的4小時縮短為1小時，還可在潛伏期就檢測出病毒，準確度更可高達90%以上。

經濟部指出，新的快篩裝置比傳統裝置輕巧57倍，僅600克如易開罐大，能夠靈活部署，最快今年七月就能量產，有助於邊境或社區篩檢應用。

工研院將於4月15日舉辦第二場「工研院防疫科技」線上記者會，發表這個由經濟部技術處科技專案支持研發的「核酸分子檢測系統」，簡稱「疫開罐」，透過線上的互動方式，讓大眾更了解這套系統如何更精準有效率揪出新冠肺炎病毒，協助防疫科技完善部署。