快訊

華航改名「台灣航空」？ 可能要先問問長榮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

工研院明發表「疫開罐」 一小時快篩新冠肺炎

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
經濟部表示，工研院「疫開罐」能夠將目前的檢測時間，從現行的4小時縮短為1小時。圖／翻攝自經濟部臉書
經濟部表示，工研院「疫開罐」能夠將目前的檢測時間，從現行的4小時縮短為1小時。圖／翻攝自經濟部臉書

行政院昨日在「醫藥防疫科技研發」記者會中宣布，工研院以「核酸分子檢測」技術開發病毒快篩，經濟部今（14）日也公告，工研院將在明日舉行線上記者會，發表只要1小時就能檢測出新冠肺炎病毒的「疫開罐」快篩裝置。

經濟部表示，面對病毒，要把篩檢能量放更大，目前已經攜手工業技術研究院，以防疫國家隊的規模開發「分子快篩」，能夠將目前的檢測時間，從現行的4小時縮短為1小時，還可在潛伏期就檢測出病毒，準確度更可高達90%以上。

經濟部指出，新的快篩裝置比傳統裝置輕巧57倍，僅600克如易開罐大，能夠靈活部署，最快今年七月就能量產，有助於邊境或社區篩檢應用。

工研院將於4月15日舉辦第二場「工研院防疫科技」線上記者會，發表這個由經濟部技術處科技專案支持研發的「核酸分子檢測系統」，簡稱「疫開罐」，透過線上的互動方式，讓大眾更了解這套系統如何更精準有效率揪出新冠肺炎病毒，協助防疫科技完善部署。

經濟部 工研院

延伸閱讀

台北市議會15日開議 採防疫措施與實名制

肺炎疫情造成捐血量減少 救國團歸仁團委會連辦4場捐血

「何處是人民的烏托邦？」嘉義國中段考考新冠肺炎

馬來西亞新冠肺炎累計近5000例 將限制部分食物售價

相關新聞

工研院明發表「疫開罐」 一小時快篩新冠肺炎

行政院昨日在「醫藥防疫科技研發」記者會中宣布，工研院以「核酸分子檢測」技術開發病毒快篩，經濟部今（14）日也公告，工研院...

陸最大科技實驗室 將採用德科技5G毫米波測試解決方案

美國量測設備大廠是德科技（Keysight ）日前宣布旗下的 5G 毫米波空中傳輸（OTA）測試解決方案，獲中國泰爾實驗...

中華徵信所：台灣企業信用等級有三警訊

新冠肺炎疫情衝擊影響，CRIF中華徵信所今（14）日發布企業信用等級三警訊，提醒台灣企業的信用等級正走在轉折點，包括信用...

中油工程意外傷害珍貴珊瑚 環署不排除要求停工

桃園觀塘中油第三天然氣接收站正在施工，日前工作船斷纜意外破壞0.5公頃藻礁，海保署啟動調查是否造成一級保育類柴山多杯孔珊瑚死亡，預計本周結果出爐。環保署表示，若損傷微小會要求中油提防範對策，若認定為大規模生態破壞，不排除祭出停工令。

柴山多杯孔珊瑚若確認大規模破壞 中油三接恐遭停工

桃園觀塘中油第三天然氣接收站正在施工，日前工作船斷纜意外破壞0.5公頃藻礁，海保署啟動調查是否造成一級保育類柴山多杯孔珊...

財經觀點／居家消費、工作、娛樂 「疫」外商機

新冠肺炎疫情蔓延，許多人不得不居家上班，企業對此接受度也逐漸提高，借重科技協助，視訊、虛擬實境（ＶＲ）會議等遠距協作，更因疫情而獲得重視，帶動新一波商機。經過此次疫情，預料民眾不管是消費、工作習慣及娛樂等，都將有所改變。

名家觀點／經濟抗疫 全民一起來

新冠肺炎發展至今，相較於其他國家，台灣疫情控制得宜，防疫績效超越歐美等先進國家。

住宿餐飲雇員 二月少了1.6萬人

行政院主計總處昨天公布二月員工薪資調查結果，主計總處專門委員陳惠欣表示，新冠肺炎疫情二月已對部分行業出現影響，旅宿業首當其衝。據統計，包括住宿餐飲業雇員月減一點六萬人、客運業員工經常性薪資月減百分之六點七六，相當於月收入減少近兩千元。

年終調查 平均1.65個月金融保險3.53個月最高

主計總處今天公布109年各行業年終獎金發放情況，工業及服務業平均為1.65個月，約新台幣6萬9832元，年終冠軍仍由金融...

中石化大社廠排放黑煙 高市環保局火速稽查告發

仁大工業區內的中石化大社廠今(13)日因製程歲修管線排空作業，丙烯流量過大，導致大量黑煙產生，高市環保局即刻至現場掌握其...

專家：歐美疫情趨緩 人民幣有望升測7元關卡

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋13日發表人民幣市場周評指出，數據顯示歐美等地的疫情拐點逐漸浮現，市場評估下一波疫情...

省思我國企業併購中董事的受託義務

在商業競爭的世界中，企業併購活動強化了公司間的合作與競爭，董事會身為公司的經營與決策機關，負責制定業務發展方針與落實營運計畫等，自應依法負擔相當之責任，而董事會成員身為公司的負責人，對公司的義務更難以

熱門新聞

溜直排輪曾跌倒 AI頂尖專家陳昇瑋辭世

「百年難得的才子！」陳昇瑋猝逝 AI產學界一片嘆息

33歲侯嘉騏掌漢神百貨 成A咖百貨最年輕舵手

兆豐銀獨董廖學興逝世 享壽67

陳昇瑋…大數據天王 也是電玩界傳說

不敵新冠疫情 台中李方艾美酒店暫緩籌備、資遣員工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。