陸最大科技實驗室 將採用德科技5G毫米波測試解決方案

美國量測設備大廠是德科技（Keysight ）日前宣布旗下的 5G 毫米波空中傳輸（OTA）測試解決方案，獲中國泰爾實驗室（CTTL）採用，以便根據 3GPP 5G NR 規格，驗證 5G 裝置在 FR1（頻率範圍 450 至 6,000 MHz）和 FR2（頻率範圍 24,250 至 52,600 MHz）下的效能。

中國泰爾實驗室是中國最大的資訊與通訊科技驗證實驗室之一，受中國工業與信息化部的直屬機構中國信息通信研究院監管。 該實驗室利用是德科技 5G 網路和通道模擬解決方案，建構了第一個 5G 符合性測試平台，用於對 5G 毫米波裝置進行驗證。

根據 GSM 協會預測，到 2025 年，中國 5G 市場將支援超過 4.6 億個 5G 連結。為此，中國泰爾實驗室將善用是德科技 5G 測試解決方案的 FR1 與 FR2 驗證功能，以便為中國龐大的 5G 市場需求做好準備。

是德科技 5G OTA 測試解決方案包含該公司的縮距場天線量測系統（CATR）試驗室，後者可與網路與通道模擬器解決方案進行無縫整合， 進而組成全方位的 5G 端對端解決方案，讓客戶能在 3GPP 指定的任何頻段中，對不同外觀尺寸的 5G 裝置進行測試。

是德科技表示，中國泰爾實驗室利用是德科技 5G 測試解決方案，建立了一個彼此互連的行動生態系統，並協助參與者在 5G 裝置問市之前，全面驗證其效能。 這些 5G 裝置將在中國 5G 消費性市場中銷售。

根據 Statista 的預估，中國 5G 市場總值，將從 2020 年的人民幣 5,600億元，成長到 2030 年的人民幣 4.35 兆元。

到 2022 年，中國 5G 用戶數預計將佔一半以上的全球總用戶數。 在 2019 年，中國三大電信業者相繼推出了 5G 商業服務，總計部署了超過 13 萬個 5G 基地台，使中國一舉成為全球最大的 5G 市場。

小米（Xiaomi）、一加（OnePlus）、OPPO 為中國三家主要行動裝置製造商，也全都採用是德科技最齊備的 5G 解決方案，加速 5G 裝置的開發、驗證和營運商驗收測試。