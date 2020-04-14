中華徵信所：台灣企業信用等級有三警訊

新冠肺炎疫情衝擊影響，CRIF中華徵信所今（14）日發布企業信用等級三警訊，提醒台灣企業的信用等級正走在轉折點，包括信用良好的A等級企業及信用佳的B+等級企業明顯減少、信用等級遭降級的企業則在明顯增加，當前企業間的信用交易需要嚴謹看待，尤其是給予供應的信用額度要視情況適時調整。

CRIF中華徵信所針對2018年下半年以來所接受委託受評的台灣企業信用等級趨勢變化報告指出，儘管在2018年下半年美中貿易戰開打以來，台灣企業的整體信用等級保持一定的穩定度，不過在2019年下半年起企業的信用等級呈現趨弱的變化。尤其是2019年10月之後，企業信用等級明顯的出現下降的趨勢。

警訊一：當信用最好兩族群占比連袂走低。

首先是代表企業信用良好的A級等級公司占比由2019年10月的0.11％下降至11月的零占比，12月及今年1月占比雖微升到0.05％及0.08％，但是今年2月及3月占比再度連續兩個月列人A級等級企業僅有個位數。

其次是代表信用尚佳的B+等級公司占比在2018年8月來到5.52％的高點後，接著占比震盪下降到2019年2月的3.71％，2019年5月占比降至3.36％的最低點，隨後占比雖在2019年4月回升到5.41％，又開始震盪走低，今年3月占比並回落至3.93％。

如果由B+等級企業占比最高點的5.52％起算，至今年3月占比減少了1.59個百分點，衰退幅度則高達28.8％。CRIF中華徵信所分析，當信用最好的兩個企業族群占比連袂走低時，就值得觀察可能是整體企業信用等級轉弱的領先指標。

特別是比對2008年12月金融海嘯最嚴重時，A級等級企業都還有0.17％、B+企業更有6.41％，顯見2018年下半年以來受評企業的信用等級惡化趨勢。

警訊二：調降等級企業占比大幅提升。

其次，就2018年下半年以來，整體受評企業中信用被調降等級的企業占比也持續大幅提升，這更是值得留意觀察點。

CRIF中華徵信所指出，2018年7月被調降等級企業占整體受評企業僅0.06％，2019年4月一度升高到2.41％，5月雖然下降至0.81％，其後又逐月震盪走高，到今年3月被調降等級企業的占比又回升到1.81％，較2018年7月的0.06％增加1.75％個百分點，成長幅度則高達2,916.7％，也就是說每100家受評企業就可能有兩家企業被調降信用等級。

不過若與2008年12月相比較，當時被調降等級的企業占比曾高達3.3％，但對於4月企業調降信用等級的趨勢仍然要嚴陣以待。

警訊三：進出口貿易業、光電業連三個月列降等級企業占比高。

CRIF中華徵信所並就今年1月到3月調降等級企業的產業別占比曾高於5％以上的產業分析指出，包括：進出口貿易業、光電材料及元件製造業、鋼鐵基本工業、工程技術服務業、無線通信機械器材業、網路設備業及餐飲業都是需要特別注意的產業。

其中進出口貿易業、光電材料及元件製造業雙雙連續三個月列名降評產業，進出口貿易業連續三個月都在整體降評產業中的占比達19％之上，2月占比甚至曾達44％。光電材料及元件製造業降評占比則呈現連續三個月上升，占比由5％、8％上升到3月的12％，也需要特別關注。

CRIF中華徵信所指出，整體來看目前受評企業的調降信用等級情況還不至像比2008年第4季金融海嘯那麼嚴峻，不過受制全球疫情尚未平息，各國先後實施的「封城」及「關閉邊境」措施，造成全球經濟活動遲緩，市場需求弱訂單延後因而壓抑跨國貿易，致使調降信用等級惡化的趨勢沒有停止，4月的企業調降等級將更關注由B-等級和C等級占比是否又有再升高的趨勢為觀察重點。