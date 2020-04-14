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現金不是王、是過客 謝金河點出巴菲特屹立不墜關鍵

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

新冠肺炎疫情衝擊全球金融市場，財信傳媒董事長謝金河強調，面對百年一遇的世界，心境調適非常重要，不要走極端，他以具體例子點出，「現金從來不是王，現金是過客，對聰明的投資家來說，保留足夠的現金，可以在資產價值崩跌的時候換入更廉價的資產」，「巴菲特一輩子屹立不墜，在於他一直擁有足夠的現金」。

謝金河最新臉書貼文以「現金永遠不會變王，也不會是垃圾！」為題表示，新冠肺炎疫情撞擊世界的力道十分猛烈，對金融市場衝擊更是巨大，股市波動更是前所未有；美國道瓊工業指數一下子大跌11,000點，一下子又彈升5,795點，投資人稍不小心，身家財產可能一夕蒸發。

他強調，這是百年一遇的世界！在大浪襲來之際，心境的調適非常重要，千萬不要走極端！最具體的例子就在眼前；這次在大震盪中，美國知名的資產管理公司橋水（Bridgewater）差一點破產，很多檔ETF都被橋水殺得很慘。

謝金河舉例，最近橋水的創辦人Ray Dalio又有驚人之語，說現金不是王，現金是垃圾！這就很極端的說法，他強調，「其實現金從來不是王，現金是過客，對聰明的投資家來說，保留足夠的現金，可以在資產價值崩跌的時候換入更廉價的資產，巴菲特一輩子屹立不墜，在於他一直擁有足夠的現金」。

謝金河說，但現金也不會是垃圾，除非這個國家滅亡，鈔票變壁紙，或是鈔票印太多，最後出現惡性通膨，否則現金具有一定的價值。

最像這次疫情重創世界，投資者的恐懼到達歴史最高點，但大家發現全球印鈔機都沒有停下來，但美元依然搶手，這是因為全世界的人都以美元交易或把美元當現金儲存。

謝金河認為，當資產價格殺得夠低時，現金購買力大增，真正的投資家是精於掌握時機，精準把現金轉變成資產的人。

謝金河表示，「這次金價大漲，油價大跌，股市激烈波動，都是史上罕見！在劇變中，保持冷靜的頭腦，敏捷的身手，可能是未來的贏家！過度樂觀或極端悲觀，可能會把自己逼入死巷！」。

謝金河 疫情 肺炎

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