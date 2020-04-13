住宿餐飲雇員 二月少了1.6萬人

行政院主計總處昨天公布二月員工薪資調查結果，主計總處專門委員陳惠欣表示，新冠肺炎疫情二月已對部分行業出現影響，旅宿業首當其衝。據統計，包括住宿餐飲業雇員月減一點六萬人、客運業員工經常性薪資月減百分之六點七六，相當於月收入減少近兩千元。

航空運輸業經常性薪資則月減百分之三點八二；因各級學校延後開學，課後輔導補教業者也延後開班，教育業經常性薪資月減百分之二點五一。

不過，這只是疫情初期的二月，預料三月後的衝擊可能更大。

此外，財政部昨也公布今年第一季稅收共四○○六億元，年增超過一成，總稅收、綜所稅、營業稅都寫下歷年新高。但財政部統計處副處長陳玉豐分析，零售業營業稅二月減少超過兩成，餐飲業銳減近三成，顯示受疫情衝擊，同時適用外銷的零稅率申請退稅減少，推估出口外銷、進貨皆有減少，表示商業活動減緩。

陳玉豐表示，疫情影響宴席、聚餐，菸酒稅首季年減百分之八點二；娛樂活動延後或取消，也讓娛樂稅年減百分之二點九。他認為，營所稅、營業稅、牌照稅、房屋稅等，接下來都會受到疫情影響，但由於台商回流、5Ｇ等利多，不能斷言整體稅收就會減少。