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中石化大社廠排放黑煙 高市環保局火速稽查告發

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導
高市環保局赴中石化廠區掌握其污染情形，後續將依空污法相關規定開罰。照片／環保局提供
高市環保局赴中石化廠區掌握其污染情形，後續將依空污法相關規定開罰。照片／環保局提供

仁大工業區內的中石化大社廠今(13)日因製程歲修管線排空作業，丙烯流量過大，導致大量黑煙產生，高市環保局即刻至現場掌握其污染情形，後續將依空污法相關規定裁處新台幣10萬至500萬元。

高市環保局是於今日12時08分左右接獲仁大工業區有排放黑煙的消息，立即派員火速抵達現場，經查係中石化大社廠廠內的M02製程(丙烯腈製造程序)歲修作業，因需排空丙烯蒸發器中殘留之丙烯，管線丙烯流量操作過大，以致廢氣燃燒塔無法有效燃燒，產生大量明顯粒狀污染物（黑煙）散布於空氣中，後續將依空污法第32條之規定告發。

環保局並表示，將持續加強要求業者平日應落實污染防制設備之操作，以維護空氣品質，防範污染情事發生，工業區區內各廠應加強檢修及平時之維護保養，避免排放或逸散空氣污染物於空氣中，增加高雄地區的污染負荷。

環保 空污 中石化

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