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專家：歐美疫情趨緩 人民幣有望升測7元關卡

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
交通銀行台北分行預估，人民幣有望朝7元兌1美元的升值關卡測試。(本報系資料庫)
交通銀行台北分行預估，人民幣有望朝7元兌1美元的升值關卡測試。(本報系資料庫)

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋13日發表人民幣市場周評指出，數據顯示歐美等地的疫情拐點逐漸浮現，市場評估下一波疫情大爆發可能落在印度或非洲等地，由於其經濟規模占比不如歐美，後續對全球經濟影響程度有限。

展望後市，縱使海外疫情困境仍在，但境內全面復工後內需湧現，加上監管政策操作空間充足，總體經濟穩健有撐，一旦美指下行趨勢確立，人民幣漲幅將相對其他貨幣更為強勢。

施力瑋表示，上周歐美疫情開始有緩解的跡象，雖各國確診人數持續增加，但多數已呈邊際遞減的趨勢。市場情緒大幅好轉，不僅股市自谷底反彈，美元指數更一路走弱回跌至99.5附近。

在全球風險偏好明顯升溫下，激勵亞幣大幅走揚，人民幣亦重拾多頭走勢，包括中間價在內，離岸在岸人民幣皆創逾三周新高，突破原先7.05至7.10元兌1美元的震盪區間。

上周最終離岸人民幣對美元(USDCNH)周線升值約638點，收在7.0473元，升值幅度0.90%；在岸人民幣對美元(USDCNY)周線升值555點，收在7.0360元，升值幅度0.78%。

另外，本周大陸將公布第1季國內生產毛額(GDP)，預計年增率雖為負成長，但第2季數據在全面復工下可望呈現V型反轉。

境內貨幣市場方面，自人行宣布調降超額準備金利率後，上周初資金價格開始下滑，隔夜回購利率一度跌至0.78%歷史低位。隨後因大行供給減量，全期限回購利率稍有反彈，惟市場整體流動性依舊充沛，利率仍處於相對低位。

公開市場方面，逆回購操作維持空窗，到期交易也未有續作，全周淨回籠人民幣700億元。

另外，上周大陸統計局同時公布3月消費者物價指數(CPI)與生產者物價指數(PPI)，縱使境內已陸續復工，但礙於石油等原物料價格大幅下滑，年增率仍同步滑落，並創下五個月來低點。

預估第2季CPI將持續走弱，而宏觀經濟面在少了通膨擾動後，利率政策下調彈性擴大。

境外市場方面，CNH Hibor(香港人民幣拆放利率)波動轉小，利率下行走勢開始趨緩，幅度落在10到20個基點；而隨著美元供給大增，成交利率驟降，短端美元人民幣掉期的換匯點已全數轉正，美元流動性緊張情況明顯改善。

人民幣 疫情 消費者物價指數

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