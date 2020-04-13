陳昇瑋驟逝 陳其邁：一定會為他完成台灣AI轉型夢想

台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋今（13）日驚傳驟逝，行政院副院長陳其邁表示，在會議中接獲此消息時，原本一直在思考各種事情的大腦，瞬間停止。浮現的情緒，除了遺憾，更有著深深的不捨，並強調一定會為陳昇瑋完成台灣的人工智慧（AI）轉型的夢想。

陳其邁表示，台灣未來發展AI、工業4.0以及智慧應用服務的核心，也是政府近年來一直努力推動的發展方向，他曾到中研院向台灣人工智慧學校的前輩請益。去年年初，以行政院副院長身份參加台灣人工智慧學校南部分校的開學典禮、南部智慧醫療專班。

陳其邁說，當時看著陳昇瑋在台上侃侃而談，談人工智慧的前景、談人工智慧與台灣未來發展的機遇，在陳昇瑋的眼中，他看到的不只是熱情，更有著一股扛起這個國家未來的使命感。

陳其邁表示，這一次因應新冠肺炎，包括藥物選擇、影像分析與電子檢疫系統等措施，都已廣泛將人工智慧的應用在防疫工作，因此他想跟陳昇瑋說，請放心，他們會繼續發展AI，讓世界提到人工智慧，就會想到台灣。「你的台灣夢，我們一定會實現。」