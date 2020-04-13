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疫情衝擊與亞洲金融風暴相當 標普下修台灣GDP至0.8%

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，台灣也無所避免，國際信評機構標普再度下修台灣經濟成長率至0.8%，國內物價將轉為負成長、消費者物價指數（CPI）估為負0.5%，失業率估將攀升至4.1%。

標普今（13）日發布最新研究報告指出，疫情對亞太經濟體的衝擊相當於1997年的亞洲金融風暴，估算對亞太經濟體造成6200億美元經濟損失，亞太地區GDP則遭下修至2.2%，而全球僅剩0.4%。

此次的報告對中國GDP成長預測維持3月中旬發布的2.9%，標普認為，儘管中國疫情似乎趨緩，且經濟處於緩步復甦階段，但目前部分新興市場確診人數過低，未來可能會激增，就算尚未爆發大群聚感染，並塗也會透過四管道衝擊中國經濟體，包含，人流中斷、供應鏈斷鏈、貿易中斷、大宗商品價格波動等。

目前多數亞太經濟體確診人數大增，對整體亞太區經濟的衝擊相當於亞洲金融風暴，疫情也將對亞太經濟體的資產負債表、就業市場造成永久傷害。

標普指出，亞太經濟體也將面臨經濟衰退、避險升溫衝擊金融市場、大宗商品價格波動劇烈、美中貿易爭端再起、房市修正危機以及中國大陸金融槓桿風險等六大危機。

雖然美中貿易戰短暫熄火，但標普認為，受疫情衝擊，今年中國恐難兌現協議承諾，預估美中貿易爭端將在美國大選年重啟，成為經濟一大變數。

疫情 標普 消費者物價指數

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