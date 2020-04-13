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打入全球前十大製藥供應鏈 保瑞雙軌併進

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

保瑞（6472）董事長盛保熙表示，今年3月收購葛蘭素史克（GSK）加拿大藥廠後，該案預計將於今年第四季完成交接，正式接廠後，代表保瑞打入全球前十大製藥供應鏈，成為台灣最大的國際CDMO（國際委託研發暨生產服務）藥廠以及掌握最多外銷國的藥廠。除了CDMO，藥品與保健品銷售代理事業也將雙軌並進，今年營運可望穩健成長。

保瑞下午舉辦線上法說會，盛保熙表示，保瑞五年來已完成四起國內外藥廠併購，策略性的布局國際CDMO事業，擴增整合產能與通路，在CDMO事業的穩健經營下，公司去年創下營收的歷史新高，毛利率也從32%提升至42%。

因應全球藥業走向專業分工趨勢，國際CDMO需求續增，根據統計，2019年全球CDMO市場約有900億美元，到2023年可望達到1,173億美元，年複合成長率6.8%。

盛保熙表示，目前CDMO事業為驅動保瑞成長的重要動能，保瑞掌握衛采（Eisai）、美國AMNEAL及國內知名藥廠等代工訂單，日前美國FDA至竹南廠進行查廠，保瑞也以超高標準零缺失通過（Zero Form 483）獲肯定。

在藥品與保健品銷售代理事業部分，公司表示，保瑞子公司宇泰欣在通路的布局，包括俏正美Chocola BB、愛斯飛特、博世特發泡錠、布瓦宏順勢糖球、布瓦宏歐斯洛可舒能等皆為市場上熱銷產品，去年銷售成長率高達47%，康是美、屈臣氏、大樹藥局、杏一在內等超過2300家零售通路均有觸及。

尤其博世特發泡錠系列主成分含有接骨木莓，在國外因此波疫情被視為保健聖品，成為搶購物資，也帶動國內市場熱銷，隨著今年全球疫情發展，消費者對於保健產品的需求提升，公司預估將挹助產品業績成長。

此外，保瑞與美國Vitruvias Therapeutics Inc.所簽訂的治療低血鉀症Potassium Chloride ER之口服緩釋劑型藥（KCl）已完成美國FDA送件，預計今年8月於美國上市，將可貢獻今年營收。

保瑞 疫情

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